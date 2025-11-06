Börsen Update
Börsen Update USA - 06.11. - US Tech 100 schwach -1,61 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.986,67 PKT und verliert bisher -0,70 %.
Top-Werte: IBM +0,73 %, Merck & Co +0,20 %, Chevron Corporation +0,19 %, Coca-Cola +0,01 %, Johnson & Johnson -0,04 %
Flop-Werte: Salesforce -5,34 %, NVIDIA -4,15 %, Amazon -2,75 %, McDonald's -2,31 %, Microsoft -2,05 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.211,14 PKT und fällt um -1,61 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +20,71 %, Fortinet +3,80 %, AstraZeneca +2,12 %, DoorDash Registered (A) +1,94 %, Diamondback Energy +1,15 %
Flop-Werte: MercadoLibre -7,21 %, Axon Enterprise -6,33 %, Advanced Micro Devices -6,22 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,16 %, Palantir -5,66 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.734,62 PKT und fällt um -0,97 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +20,71 %, Texas Pacific Land +12,64 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +11,68 %, Air Products & Chemicals +9,09 %, Parker-Hannifin +8,52 %
Flop-Werte: Paycom Software -12,98 %, PTC -8,30 %, Robinhood Markets Registered (A) -7,63 %, Tapestry -7,49 %, Axon Enterprise -6,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.