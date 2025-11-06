Börsen Update USA - 06.11. - US Tech 100 schwach -1,61 %

Der Dow Jones steht bei 46.986,67 PKT und verliert bisher -0,70 %.

Top-Werte: IBM +0,73 %, Merck & Co +0,20 %, Chevron Corporation +0,19 %, Coca-Cola +0,01 %, Johnson & Johnson -0,04 %

Flop-Werte: Salesforce -5,34 %, NVIDIA -4,15 %, Amazon -2,75 %, McDonald's -2,31 %, Microsoft -2,05 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.211,14 PKT und fällt um -1,61 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +20,71 %, Fortinet +3,80 %, AstraZeneca +2,12 %, DoorDash Registered (A) +1,94 %, Diamondback Energy +1,15 %

Flop-Werte: MercadoLibre -7,21 %, Axon Enterprise -6,33 %, Advanced Micro Devices -6,22 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -6,16 %, Palantir -5,66 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.734,62 PKT und fällt um -0,97 %.

Top-Werte: Datadog Registered (A) +20,71 %, Texas Pacific Land +12,64 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +11,68 %, Air Products & Chemicals +9,09 %, Parker-Hannifin +8,52 %

Flop-Werte: Paycom Software -12,98 %, PTC -8,30 %, Robinhood Markets Registered (A) -7,63 %, Tapestry -7,49 %, Axon Enterprise -6,33 %