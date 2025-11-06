Deutlicher Kurssprung bei der Hochtief Aktie - 06.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +3,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hochtief Aktie. Nach einem Plus von +1,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 272,40€, mit einem Plus von +3,85 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +34,69 % bei Hochtief.

Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um +3,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hochtief +102,24 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,69 % geändert.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,68 % 1 Monat +2,50 % 3 Monate +34,69 % 1 Jahr +133,08 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,12 Mrd.EUR wert.

Der Dax ist am Donnerstag nach seiner späten Aufholjagd zur Wochenmitte wieder deutlich abgerutscht. Überwiegend kräftige Kursverluste bei den großen US-Technologiewerten ließen insgesamt am Markt die Sorgen vor einer Überbewertung und einer …

An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Alle beobachteten Indizes rutschen ins Minus, angeführt vom TecDAX mit einem Rückgang von 2,37%. Doch es gibt auch Lichtblicke bei den Topwerten.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Baukonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am …

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.