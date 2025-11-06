Besonders beachtet!
Deutlicher Kurssprung bei der Hochtief Aktie - 06.11.2025
Am 06.11.2025 ist die Hochtief Aktie, bisher, um +3,85 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.
Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.
Hochtief Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +3,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hochtief Aktie. Nach einem Plus von +1,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 272,40€, mit einem Plus von +3,85 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +34,69 % bei Hochtief.
Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um +3,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hochtief +102,24 % gewonnen.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,69 % geändert.
Hochtief Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,68 %
|1 Monat
|+2,50 %
|3 Monate
|+34,69 %
|1 Jahr
|+133,08 %
Informationen zur Hochtief Aktie
Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,12 Mrd.EUR wert.
Dax rutscht ab - Quartalsberichte im Fokus
Der Dax ist am Donnerstag nach seiner späten Aufholjagd zur Wochenmitte wieder deutlich abgerutscht. Überwiegend kräftige Kursverluste bei den großen US-Technologiewerten ließen insgesamt am Markt die Sorgen vor einer Überbewertung und einer …
Globale Indizes im freien Fall: TecDAX und US-Märkte besonders betroffen
An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Alle beobachteten Indizes rutschen ins Minus, angeführt vom TecDAX mit einem Rückgang von 2,37%. Doch es gibt auch Lichtblicke bei den Topwerten.
Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 163 Euro
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen zum dritten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Der Baukonzern habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Graham Hunt am …
Hochtief Aktie jetzt kaufen?
Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.