RoboUP macht smarte Gartenpflege für alle möglich

SHENZHEN, China, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP hat offiziell seine neueste Innovation im Bereich der intelligenten Rasenpflege vorgestellt – den Raccoon 2 SE, der jetzt in den letzten 7 Tagen seiner Vorverkaufsphase auf Kickstarter ist. Der Raccoon 2 SE wird als lebensverändernde Innovation beschrieben und soll die moderne Rasenpflege für alle ermöglichen. Für den Preis einer Kaffeemaschine, drei Wochen Lebensmittel oder ein Paar AirPods erwerben Hausbesitzer jetzt einen vollautomatischen Rasenmäherroboter.

In einem Markt, der von übergroßen, hochpreisigen Modellen für große Rasenflächen beherrscht wird, hebt sich der Raccoon 2 SE von RoboUP als erfrischende Alternative ab. Der Raccoon 2 SE ist günstig, weil er auf die Bedürfnisse kleiner Gärten abgestimmt ist. Die meisten dieser Gärten haben klare Grenzen und ein einfaches Gelände, so dass ein bildverarbeitungsgestütztes System hervorragende Mähergebnisse ohne unnötig teure Technik liefern kann. So bleiben die Preise niedrig und Sie können trotzdem den Rasen ganz einfach und ohne viel Aufwand pflegen.

Ein perfekter Rasenmäher für kleine Rasenflächen – ohne den hohen Preis

RoboUP macht Hausbesitzern das Leben leichter, und der Raccoon 2 SE wurde auf Leistung und Zuverlässigkeit getestet.

Bewertungen von Industrieexperten

„Für einfache, klar abgegrenzte Rasenflächen hat sich der RoboUP Raccoon 2 SE als empfehlenswerter und preisgünstiger Helfer erwiesen."

– Handyhase.de

„Seine größte Stärke liegt in seiner einfachen Inbetriebnahme. Einfach auspacken, einschalten und losmähen. In Kombination mit der optionalen, aber sehr empfehlenswerten App, der zuverlässigen Hinderniserkennung und dem leisen Betrieb wird die Rasenpflege praktisch wartungsfrei."

- Basictutorials.com

„Der Raccoon 2 SE bietet ein hervorragendes Gesamtpaket, insbesondere für kleine und mittlere Flächen."

- Gartenzeile, YouTuber (Deutschland)

Kommentare der Beta-Tester

„Perfektes Parallelmähen, fährt problemlos durch das Laub."

- Christian E., Deutschland

„Die ideale Lösung für meinen Garten."

- Basim D., USA

„Die Hindernisvermeidung funktioniert bisher hervorragend!"

- Eric V., Frankreich

Erfahren Sie mehr auf dem Youtube-Kanal von RoboUP und nehmen Sie an der Kampagne auf Kickstarter teil.

Der aktuelle Trend: einfach ist das neue smart

Der Raccoon 2 SE von RoboUP verkörpert diesen Wandel und ist für alle gedacht, die es einfach mögen und auf Überflüssiges verzichten wollen. Er kann ohne App genutzt werden und benötigt keine Begrenzungsdrähte, keine RTK-Installation und keine Einrichtung. Der Raccoon 2 SE macht das Mähen noch einfacher und ist sofort einsatzbereit. Er mäht, erstellt automatisch Karten und lädt sich selbst auf. So können kleine Rasenflächen mit klaren Grenzen ganz bequem gemäht werden. Der Slogan „Just Press Play" verkörpert dies, denn Sie können jetzt einen Knopf drücken und weggehen, ohne sich um irgendetwas anderes kümmern zu müssen – ein echtes Plug-and-Play-Erlebnis.

Der Raccoon 2 SE wird am 11. November 2025 auf den Markt kommen und für Frühkäufer bleiben nur noch 7 Tage Zeit! Sichern Sie sich jetzt Ihren Super-Frühbucherplatz mit einer vollständig rückerstattbaren Anzahlung von 20 $ und sichern Sie sich Ihren Preis ab nur 299 $. Weil jeder eine clevere Rasenpflege verdient, ohne viel Geld auszugeben oder sich mit Technik aufzuhalten.

Bitte klicken Sie hier, um Ihr Super-Frühbucherangebot für 299 $ mit einer rückerstattbaren Anzahlung von 20 $ zu reservieren, oder richten Sie hier eine Erinnerung für den Start der Kickstarter-Kampagne ein.

