    Die Branche muss sich auch verändern

    Straubing (ots) - Nun sind freilich keineswegs nur externe Ereignisse daran
    schuld, dass die deutsche Stahlindustrie am Abgrund steht. Hausgemacht sind die
    hohen Strompreise, die dieser so energieintensiven Branche die Luft abdrücken.
    Sie waren denn auch einer der zentralen Punkte auf dem Gipfeltreffen. Hier will
    und muss die Bundesregierung Abhilfe schaffen, denn sie hat diesen Zustand im
    Wesentlichen durch ihre nicht konsistente Energiepolitik mitverursacht. Auch die
    Umrüstung der Produktion auf Wasserstoff aus Umweltgründen ist ohne weitere
    Staatshilfe nicht zu schaffen.

    Nun heißt dies wiederum nicht, dass sich die Branche nicht verändern muss. Nicht
    alles, was heute noch in den Stahlwerken erzeugt wird, hat Zukunft. Deshalb ist
    es notwendig, europäische Partnerschaften einzugehen, die dann in der Lage sind,
    im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Gelänge es, eine lebensfähige
    europäische Stahlindustrie zu erhalten, so wäre auf alle Fälle das Gespenst der
    Abhängigkeit von Lieferanten jenseits der EU-Grenzen gebannt, das jetzt so
    unheilvoll über dem Markt für Chips und seltene Erden kreist.

