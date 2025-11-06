Die Branche muss sich auch verändern

Straubing (ots) - Nun sind freilich keineswegs nur externe Ereignisse daran

schuld, dass die deutsche Stahlindustrie am Abgrund steht. Hausgemacht sind die

hohen Strompreise, die dieser so energieintensiven Branche die Luft abdrücken.

Sie waren denn auch einer der zentralen Punkte auf dem Gipfeltreffen. Hier will

und muss die Bundesregierung Abhilfe schaffen, denn sie hat diesen Zustand im

Wesentlichen durch ihre nicht konsistente Energiepolitik mitverursacht. Auch die

Umrüstung der Produktion auf Wasserstoff aus Umweltgründen ist ohne weitere

Staatshilfe nicht zu schaffen.



Nun heißt dies wiederum nicht, dass sich die Branche nicht verändern muss. Nicht

alles, was heute noch in den Stahlwerken erzeugt wird, hat Zukunft. Deshalb ist

es notwendig, europäische Partnerschaften einzugehen, die dann in der Lage sind,

im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Gelänge es, eine lebensfähige

europäische Stahlindustrie zu erhalten, so wäre auf alle Fälle das Gespenst der

Abhängigkeit von Lieferanten jenseits der EU-Grenzen gebannt, das jetzt so

unheilvoll über dem Markt für Chips und seltene Erden kreist.



