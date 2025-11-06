Stahlgipfel
Die Branche muss sich auch verändern
Straubing (ots) - Nun sind freilich keineswegs nur externe Ereignisse daran
schuld, dass die deutsche Stahlindustrie am Abgrund steht. Hausgemacht sind die
hohen Strompreise, die dieser so energieintensiven Branche die Luft abdrücken.
Sie waren denn auch einer der zentralen Punkte auf dem Gipfeltreffen. Hier will
und muss die Bundesregierung Abhilfe schaffen, denn sie hat diesen Zustand im
Wesentlichen durch ihre nicht konsistente Energiepolitik mitverursacht. Auch die
Umrüstung der Produktion auf Wasserstoff aus Umweltgründen ist ohne weitere
Staatshilfe nicht zu schaffen.
Nun heißt dies wiederum nicht, dass sich die Branche nicht verändern muss. Nicht
alles, was heute noch in den Stahlwerken erzeugt wird, hat Zukunft. Deshalb ist
es notwendig, europäische Partnerschaften einzugehen, die dann in der Lage sind,
im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Gelänge es, eine lebensfähige
europäische Stahlindustrie zu erhalten, so wäre auf alle Fälle das Gespenst der
Abhängigkeit von Lieferanten jenseits der EU-Grenzen gebannt, das jetzt so
unheilvoll über dem Markt für Chips und seltene Erden kreist.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6153237
OTS: Straubinger Tagblatt
schuld, dass die deutsche Stahlindustrie am Abgrund steht. Hausgemacht sind die
hohen Strompreise, die dieser so energieintensiven Branche die Luft abdrücken.
Sie waren denn auch einer der zentralen Punkte auf dem Gipfeltreffen. Hier will
und muss die Bundesregierung Abhilfe schaffen, denn sie hat diesen Zustand im
Wesentlichen durch ihre nicht konsistente Energiepolitik mitverursacht. Auch die
Umrüstung der Produktion auf Wasserstoff aus Umweltgründen ist ohne weitere
Staatshilfe nicht zu schaffen.
Nun heißt dies wiederum nicht, dass sich die Branche nicht verändern muss. Nicht
alles, was heute noch in den Stahlwerken erzeugt wird, hat Zukunft. Deshalb ist
es notwendig, europäische Partnerschaften einzugehen, die dann in der Lage sind,
im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Gelänge es, eine lebensfähige
europäische Stahlindustrie zu erhalten, so wäre auf alle Fälle das Gespenst der
Abhängigkeit von Lieferanten jenseits der EU-Grenzen gebannt, das jetzt so
unheilvoll über dem Markt für Chips und seltene Erden kreist.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/6153237
OTS: Straubinger Tagblatt
Autor folgen