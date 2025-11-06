Besonders beachtet!
Shopify Aktie weiter auf Talfahrt - -3,92 % - 06.11.2025
Am heutigen Handelstag muss die Shopify Aktie bisher Verluste von -3,92 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Shopify Aktie.
Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.
Shopify Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025
Einen schwachen Börsentag erlebt die Shopify Aktie. Sie fällt um -3,92 % auf 136,30€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute bei der Shopify Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Shopify-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +28,20 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um -8,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +38,13 % gewonnen.
Shopify Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,09 %
|1 Monat
|+2,86 %
|3 Monate
|+28,20 %
|1 Jahr
|+90,15 %
Informationen zur Shopify Aktie
Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,57 Mrd. wert.
Shopify Aktie jetzt kaufen?
Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.