    McDonald's Aktie knickt um -2,78 % ein - 06.11.2025

    Am 06.11.2025 ist die McDonald's Aktie, bisher, um -2,78 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der McDonald's Aktie.

    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    McDonald's ist ein globaler Marktführer im Fast-Food-Sektor, bekannt für seine ikonischen Produkte und sein umfangreiches Franchise-Netzwerk.

    McDonald's Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die McDonald's Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,78 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,11 %, geht es heute bei der McDonald's Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die McDonald's-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,38 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die McDonald's Aktie damit um +1,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,36 % verloren.

    McDonald's Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,75 %
    1 Monat +3,68 %
    3 Monate +2,38 %
    1 Jahr -4,33 %

    Informationen zur McDonald's Aktie

    Es gibt 714 Mio. McDonald's Aktien. Damit ist das Unternehmen 185,00 Mrd. wert.

    Börsen Update USA - 06.11. - US Tech 100 schwach -1,61 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DZ BANK stuft MCDONALDS auf 'Kaufen'


    Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 364 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Fastfood-Konzern habe mit Sonderaktionen überzeugt, schrieb Katharina Schmenger …

    McDonald's Q3: Umsatzwachstum trotz Gewinnverfehlung – Was steckt dahinter?


    Im dritten Quartal 2023 konnte der Fastfood-Konzern McDonald's seinen Umsatz und Gewinn steigern. Der Umsatz erhöhte sich um drei Prozent auf nahezu 7,1 Milliarden US-Dollar (rund 6,2 Milliarden Euro), was den Erwartungen der Analysten entsprach. …

    McDonald's Aktie jetzt kaufen?


    Ob die McDonald's Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur McDonald's Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    McDonald's

    -2,82 %
    +1,75 %
    +3,68 %
    +2,38 %
    -4,33 %
    -3,97 %
    +45,36 %
    +154,88 %
    +3.938,10 %
    ISIN:US5801351017WKN:856958



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



