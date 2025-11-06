McDonald's Aktie knickt um -2,78 % ein - 06.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die McDonald's Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,78 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,11 %, geht es heute bei der McDonald's Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

McDonald's ist ein globaler Marktführer im Fast-Food-Sektor, bekannt für seine ikonischen Produkte und sein umfangreiches Franchise-Netzwerk.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die McDonald's-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,38 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die McDonald's Aktie damit um +1,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,36 % verloren.

McDonald's Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,75 % 1 Monat +3,68 % 3 Monate +2,38 % 1 Jahr -4,33 %

Informationen zur McDonald's Aktie

Es gibt 714 Mio. McDonald's Aktien. Damit ist das Unternehmen 185,00 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 364 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Fastfood-Konzern habe mit Sonderaktionen überzeugt, schrieb Katharina Schmenger …

Im dritten Quartal 2023 konnte der Fastfood-Konzern McDonald's seinen Umsatz und Gewinn steigern. Der Umsatz erhöhte sich um drei Prozent auf nahezu 7,1 Milliarden US-Dollar (rund 6,2 Milliarden Euro), was den Erwartungen der Analysten entsprach. …

McDonald's Aktie jetzt kaufen?

Ob die McDonald's Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur McDonald's Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.