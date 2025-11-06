    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro hält sich über 1,15 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bleibt über 1,15 US-Dollar im Handel.
    • Aktueller Kurs: 1,1543 Dollar für den Euro.
    • EZB-Referenzkurs auf 1,1533 US-Dollar festgelegt.
    Devisen - Euro hält sich über 1,15 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel über der Marke von 1,15 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1543 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1533 (Mittwoch: 1,1492) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8670 (0,8701) Euro gekostet./edh/he


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro hält sich über 1,15 US-Dollar Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel über der Marke von 1,15 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1543 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1533 (Mittwoch: 1,1492) US-Dollar festgesetzt. Der …