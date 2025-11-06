Devisen
Euro hält sich über 1,15 US-Dollar
- Euro bleibt über 1,15 US-Dollar im Handel.
- Aktueller Kurs: 1,1543 Dollar für den Euro.
- EZB-Referenzkurs auf 1,1533 US-Dollar festgelegt.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel über der Marke von 1,15 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1543 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1533 (Mittwoch: 1,1492) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8670 (0,8701) Euro gekostet./edh/he
EUR/USD Prognosen Update
Im Wochenverlauf übt der Kurs Druck auf die 1,15er-Marke aus, könnte am heutigen Donnerstag im Zuge der laufenden Erholungsstimmung jedoch zurück in die Vorwochenspanne laufen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1540
Nächste Widerstände: 1,1521 = Vorwochentief | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1214
Die Zahlen haben lediglich für eine kleine Intraday Kerze gereicht die direkt korrigiert wurde. Nun werden die US Verbraucherpreise (14:30 Uhr) den weiteren Verlauf für die nächste Woche ebnen. Es wird sich irgendwie nie ändern, man hängt ständig an den Amerikanern.