Nordex Aktie steigt - 06.11.2025

Mit einer Performance von +2,90 % konnte die Nordex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nordex Aktie. Nach einem Plus von +3,71 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,64€, mit einem Plus von +2,90 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Nordex über einen Zuwachs von +21,21 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +0,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nordex einen Anstieg von +138,76 %.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,83 % 1 Monat +18,22 % 3 Monate +21,21 % 1 Jahr +105,98 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,54 Mrd. wert.

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.