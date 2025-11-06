    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Nordex Aktie steigt - 06.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Nordex Aktie bisher um +2,90 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nordex Aktie.

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Windenergie, der durch innovative Technologien und starke Marktpräsenz überzeugt.

    Nordex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2025

    Mit einer Performance von +2,90 % konnte die Nordex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nordex Aktie. Nach einem Plus von +3,71 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,64, mit einem Plus von +2,90 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Nordex über einen Zuwachs von +21,21 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +0,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nordex einen Anstieg von +138,76 %.

    Nordex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,83 %
    1 Monat +18,22 %
    3 Monate +21,21 %
    1 Jahr +105,98 %

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,54 Mrd. wert.

    Globale Indizes im freien Fall: TecDAX und US-Märkte besonders betroffen


    An den globalen Börsen herrscht heute Katerstimmung: Alle beobachteten Indizes rutschen ins Minus, angeführt vom TecDAX mit einem Rückgang von 2,37%. Doch es gibt auch Lichtblicke bei den Topwerten.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 06.11.2025 im TecDAX.

    Börsenstart Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Nordex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    +2,98 %
    +0,83 %
    +18,22 %
    +21,21 %
    +105,98 %
    +180,14 %
    +133,98 %
    +0,95 %
    +207,33 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655



