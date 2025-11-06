    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1960 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe erwartungsgemäße Ergebnisse für das dritte Quartal präsentiert und sich zuversichtlich hinsichtlich des Wachstumskurses im vierten Quartal gezeigt, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die negative Kursreaktion auf das seiner Ansicht nach ambitionierte Ziel für 2030 habe jedoch seine Befürchtung bestärkt, dass die hohen Markterwartungen das Aufwärtspotenzial begrenzten./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:02 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:02 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 1.717EUR auf Tradegate (06. November 2025, 21:04 Uhr) gehandelt.




