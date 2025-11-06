Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 06.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +23,42 %
Platz 1
Performance 1M: +5,75 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -7,87 %
Platz 2
Performance 1M: +8,10 %
Solstice Advanced Materials
Tagesperformance: -7,77 %
Platz 3
Performance 1M:
Axon Enterprise
Tagesperformance: -6,83 %
Platz 4
Performance 1M: -8,99 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -6,82 %
Platz 5
Performance 1M: -25,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt hohe Volatilität, während die Shortquote bei 10% liegt, was Sorgen über mögliche Kursrückgänge aufwirft. Nutzer diskutieren, ob die Marktbewegungen von Kleinanlegern oder Profis beeinflusst werden, was die Unsicherheit über die Stabilität des Unternehmens verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -6,73 %
Platz 6
Performance 1M: +56,94 %
Palantir
Tagesperformance: -5,85 %
Platz 7
Performance 1M: +7,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheiten geprägt. Michel Burry hat eine große Put-Position erworben, was auf negative Erwartungen hinweist. Trotz eines Wachstums von 77 % im Jahresvergleich gab es in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von 6%. Die hohe Bewertung der Aktie wird kritisch betrachtet, da sie keine fundamentale Unterstützung bietet. Nach der Veröffentlichung von Zahlen kommt es oft zu Gewinnmitnahmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Copart
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 8
Performance 1M: -5,75 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 9
Performance 1M: -1,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von fast 10 % in den letzten 14 Tagen gibt es Bedenken über Leerverkäufe. Analysten von BofA und UBS haben ihre Kursziele auf 860 USD bzw. 840 USD angehoben, was positiv ist. Die Q3-Zahlen zeigen ein Umsatzwachstum von 12 % und eine EBITDA-Marge von 81 %. Dennoch herrscht Unsicherheit über mögliche Gewinnmitnahmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
CoStar Group
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 10
Performance 1M: -15,35 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 11
Performance 1M: -18,13 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 12
Performance 1M: +11,93 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 13
Performance 1M: +2,10 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 14
Performance 1M: -10,62 %
Shopify
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 15
Performance 1M: +1,37 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 16
Performance 1M: -3,84 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 17
Performance 1M: -9,21 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 18
Performance 1M: +6,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während Sorgen über Chinas Verbot von NVIDIA-Chips (Beitrag 1) und eine Korrektur unter 160 USD (Beitrag 8) bestehen, wird auch die Möglichkeit neuer, günstigerer GPUs hervorgehoben, die die Nachfrage ankurbeln könnten (Beitrag 2). Charttechnik scheint ebenfalls zu funktionieren (Beitrag 11), was einige Anleger optimistisch stimmt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 19
Performance 1M: +0,65 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 20
Performance 1M: +8,96 %
Tesla
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 21
Performance 1M: +9,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gespalten. Einige Nutzer sehen die kürzliche Kursentwicklung als Kaufgelegenheit, während andere die Aktie als überbewertet betrachten und Bedenken hinsichtlich der Produktqualität äußern. Die Diskussion reflektiert sowohl Optimismus als auch Skepsis unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Workday (A)
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 22
Performance 1M: -0,29 %
AstraZeneca
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 23
Performance 1M: -3,08 %
