Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 06.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +22,54 %
Tagesperformance: +22,54 %
Platz 1
Performance 1M: +5,75 %
Performance 1M: +5,75 %
Paycom Software
Tagesperformance: -11,36 %
Tagesperformance: -11,36 %
Platz 2
Performance 1M: -15,04 %
Performance 1M: -15,04 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +11,14 %
Tagesperformance: +11,14 %
Platz 3
Performance 1M: -12,97 %
Performance 1M: -12,97 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +10,60 %
Tagesperformance: +10,60 %
Platz 4
Performance 1M: -1,33 %
Performance 1M: -1,33 %
Air Products & Chemicals
Tagesperformance: +9,96 %
Tagesperformance: +9,96 %
Platz 5
Performance 1M: -10,90 %
Performance 1M: -10,90 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -9,63 %
Tagesperformance: -9,63 %
Platz 6
Performance 1M: -6,31 %
Performance 1M: -6,31 %
PTC
Tagesperformance: -8,88 %
Tagesperformance: -8,88 %
Platz 7
Performance 1M: -4,66 %
Performance 1M: -4,66 %
Parker-Hannifin
Tagesperformance: +7,88 %
Tagesperformance: +7,88 %
Platz 8
Performance 1M: +3,34 %
Performance 1M: +3,34 %
Solstice Advanced Materials
Tagesperformance: -7,43 %
Tagesperformance: -7,43 %
Platz 9
Performance 1M:
Performance 1M:
Coinbase
Tagesperformance: -7,36 %
Tagesperformance: -7,36 %
Platz 10
Performance 1M: -14,41 %
Performance 1M: -14,41 %
Tapestry
Tagesperformance: -7,02 %
Tagesperformance: -7,02 %
Platz 11
Performance 1M: -4,04 %
Performance 1M: -4,04 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -6,88 %
Tagesperformance: -6,88 %
Platz 12
Performance 1M: -8,99 %
Performance 1M: -8,99 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -6,86 %
Tagesperformance: -6,86 %
Platz 13
Performance 1M: +56,94 %
Performance 1M: +56,94 %
Cummins Inc.
Tagesperformance: +6,48 %
Tagesperformance: +6,48 %
Platz 14
Performance 1M: +3,42 %
Performance 1M: +3,42 %
Palantir
Tagesperformance: -6,26 %
Tagesperformance: -6,26 %
Platz 15
Performance 1M: +7,79 %
Performance 1M: +7,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheiten geprägt. Michel Burry hat eine große Put-Position erworben, was auf negative Erwartungen hinweist. Trotz eines Wachstums von 77 % im Jahresvergleich gab es in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von 6%. Die hohe Bewertung der Aktie wird kritisch betrachtet, da sie keine fundamentale Unterstützung bietet. Nach der Veröffentlichung von Zahlen kommt es oft zu Gewinnmitnahmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Humana
Tagesperformance: -6,15 %
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 16
Performance 1M: -4,26 %
Performance 1M: -4,26 %
STERIS
Tagesperformance: +6,13 %
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 17
Performance 1M: +2,43 %
Performance 1M: +2,43 %
Viatris
Tagesperformance: -5,86 %
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 18
Performance 1M: +8,92 %
Performance 1M: +8,92 %
APA Corporation
Tagesperformance: +5,77 %
Tagesperformance: +5,77 %
Platz 19
Performance 1M: -8,49 %
Performance 1M: -8,49 %
Salesforce
Tagesperformance: -5,48 %
Tagesperformance: -5,48 %
Platz 20
Performance 1M: +6,25 %
Performance 1M: +6,25 %
Gartner
Tagesperformance: -5,43 %
Tagesperformance: -5,43 %
Platz 21
Performance 1M: -6,23 %
Performance 1M: -6,23 %
Copart
Tagesperformance: -5,17 %
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 22
Performance 1M: -5,75 %
Performance 1M: -5,75 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 23
Performance 1M: -1,87 %
Performance 1M: -1,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von fast 10 % in den letzten 14 Tagen gibt es Bedenken über Leerverkäufe. Analysten von BofA und UBS haben ihre Kursziele auf 860 USD bzw. 840 USD angehoben, was positiv ist. Die Q3-Zahlen zeigen ein Umsatzwachstum von 12 % und eine EBITDA-Marge von 81 %. Dennoch herrscht Unsicherheit über mögliche Gewinnmitnahmen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Fiserv
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 24
Performance 1M: -49,21 %
Performance 1M: -49,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fiserv
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Fiserv im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -X% in den letzten 14 Tagen gibt es positive Signale wie einen Insiderkauf zu 65 USD und eine Umsatzprognose von 25,77 Milliarden USD bis 2029. Die Aktie wird mit einem KGV von 9,33 unter dem Durchschnitt gehandelt, und die Mehrheit der Analysten empfiehlt einen Kauf, was auf eine mögliche Unterbewertung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Fiserv eingestellt.
The Mosaic
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 25
Performance 1M: -22,44 %
Performance 1M: -22,44 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 26
Performance 1M: -4,20 %
Performance 1M: -4,20 %
Targa Resources
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 27
Performance 1M: +2,42 %
Performance 1M: +2,42 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -4,43 %
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 28
Performance 1M: -16,53 %
Performance 1M: -16,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer (SMCI) ist von Skepsis geprägt. Die Margen sind stark gesunken, was ein Umsatzwachstum von 100 % erfordert, um frühere Ergebnisse zu erreichen. Die Unsicherheit über die Kommunikation und mögliche Aktienverwässerungen sorgt für Bedenken. Trotz starker Nachfrage nach KI-Servern bleibt die Frage, ob die Margen bis 2026 zurückkehren. Zudem gibt es rechtliche Risiken durch Ermittlungen, was die Aktie hoch geshortet macht. (Quelle: wallstreetONLINE-Forum)
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
CoStar Group
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 29
Performance 1M: -15,35 %
Performance 1M: -15,35 %
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 30
Performance 1M: -2,77 %
Performance 1M: -2,77 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +3,97 %
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 31
Performance 1M: -12,56 %
Performance 1M: -12,56 %
Fortinet
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 32
Performance 1M: -10,62 %
Performance 1M: -10,62 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 33
Performance 1M: -1,65 %
Performance 1M: -1,65 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 34
Performance 1M: +6,48 %
Performance 1M: +6,48 %
Valero Energy
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 35
Performance 1M: +8,11 %
Performance 1M: +8,11 %
Rockwell Automation
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 36
Performance 1M: +6,92 %
Performance 1M: +6,92 %
Public Service Enterprise Group
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 37
Performance 1M: -0,72 %
Performance 1M: -0,72 %
Expedia Group
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 38
Performance 1M: -0,22 %
Performance 1M: -0,22 %
ONEOK
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 39
Performance 1M: -7,31 %
Performance 1M: -7,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte