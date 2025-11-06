Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Salesforce
Tagesperformance: -5,41 %
Platz 1
Performance 1M: +6,25 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 2
Performance 1M: +6,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während Sorgen über Chinas Verbot von NVIDIA-Chips (Beitrag 1) und eine Korrektur unter 160 USD (Beitrag 8) bestehen, wird auch die Möglichkeit neuer, günstigerer GPUs hervorgehoben, die die Nachfrage ankurbeln könnten (Beitrag 2). Charttechnik scheint ebenfalls zu funktionieren (Beitrag 11), was einige Anleger optimistisch stimmt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
McDonald's
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 3
Performance 1M: +4,06 %
Amazon
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 4
Performance 1M: +16,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 13% zugelegt, unterstützt durch starke Quartalszahlen und erhöhte Analysten-Kursziele. Das Cloud-Geschäft (AWS) zeigt ein Wachstum von 20%, und der neue 38-Milliarden-Dollar-Vertrag mit OpenAI stärkt die Position im KI-Markt. Insgesamt bleibt Amazon ein attraktives Investment mit solidem Wachstumspotenzial.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +0,16 %
