Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 06.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während Sorgen über Chinas Verbot von NVIDIA-Chips (Beitrag 1) und eine Korrektur unter 160 USD (Beitrag 8) bestehen, wird auch die Möglichkeit neuer, günstigerer GPUs hervorgehoben, die die Nachfrage ankurbeln könnten (Beitrag 2). Charttechnik scheint ebenfalls zu funktionieren (Beitrag 11), was einige Anleger optimistisch stimmt.