SERES an HKEX: Globaler Expansionsschub durch A+H-Plattformen

SERES Group hat Geschichte geschrieben: Am 5. November 2025 wurde das Unternehmen an der Hauptbörse von Hongkong notiert. Als erster chinesischer Luxus-NEV-Hersteller an A- und H-Märkten. Der größte Börsengang eines chinesischen Automobilherstellers. Mit 133-facher Überzeichnung und 170 Milliarden HK$ Erlös. SERES treibt die Automobilindustrie mit Innovationen und globaler Expansion voran.

SERES Group wurde am 5. November 2025 an der Hauptbörse von Hongkong (HKEX) notiert und ist der erste chinesische Hersteller von Luxus-New-Energy-Vehicles (NEV), der sowohl am A- als auch am H-Aktienmarkt notiert ist.

Der Börsengang war der größte eines chinesischen Automobilherstellers und der weltweit größte in diesem Jahr, mit einer 133-fachen Überzeichnung und einem Finanzierungsvolumen von über 170 Milliarden HK$.

Etwa 70% der Erlöse aus dem Börsengang fließen in Forschung und Entwicklung, während 20% für den Ausbau neuer Marketingkanäle und den internationalen Verkauf verwendet werden.

SERES hat bereits Märkte in Europa, dem Nahen Osten, Amerika und Afrika erschlossen, darunter Norwegen, Deutschland, Großbritannien und die Schweiz.

Das Unternehmen hat eine starke Marktakzeptanz mit über 800.000 gelieferten Einheiten seiner AITO-Produktpalette erreicht und setzt auf technologische Innovationen in der Entwicklung von softwaredefinierten Fahrzeugen.

SERES verfolgt die Philosophie „Intelligence Redefining Luxury“ und plant, seine führende Position im Premium-NEV-Segment weiter auszubauen und die chinesische Automobilindustrie in eine neue Ära der hochwertigen Entwicklung zu führen.





