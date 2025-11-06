Axon Enterprise Aktie im freien Fall - 06.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Axon Enterprise Aktie. Sie fällt um -8,70 % auf 508,10€. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,24 %, geht es heute bei der Axon Enterprise Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Axon Enterprise Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -25,94 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -14,65 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,41 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,94 % geändert.

Axon Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,65 % 1 Monat -8,99 % 3 Monate -25,94 % 1 Jahr +34,80 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Es gibt 79 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,51 Mrd.EUR wert.

Axon Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.