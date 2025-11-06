Fusion Fuel Cycles Inc. gibt Meilenstein beim Bau von UNITY-2 und Unternehmenswachstum bekannt

CHALK RIVER, Ontario, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Fusion Fuel Cycles (FFC), ein kanadisches Unternehmen mit Hauptsitz in Chalk River, Ontario, freut sich, mehrere bedeutende Entwicklungen bekannt zu geben, die die nächste Phase seines Wachstums markieren.

FFC hat offiziell mit der Bauphase von UNITY-2 begonnen, seinem Vorzeigeprojekt in den Chalk River Laboratories. Die Bautrupps haben mit dem Abbau der alten Anlagen begonnen, um Platz für die Modernisierung der Einrichtungen und die Installation der UNITY-2-Prozesssysteme zu schaffen. UNITY-2 ist das weltweit fortschrittlichste Fusionsbrennstoffkreislaufsystem. Es wurde entwickelt, um Risiken bei Schlüsseltechnologien zu minimieren, als Forschungs- und Entwicklungsplattform zu dienen, die nächste Generation von Fusionsfachleuten auszubilden und fusionsähnliche Prototypbedingungen zu schaffen, die für fast alle weltweit in der Entwicklung befindlichen Fusionsenergiekonzepte unerlässlich sind.

Die Inbetriebnahme von UNITY-2 ist weiterhin für 2026 geplant.

Unternehmenswachstum und globale Partnerschaften

FFC hat sich seit seinen Anfängen als kleines Team von Pionieren zu einem dynamischen Unternehmen entwickelt, das renommierte öffentliche und private Kunden auf der ganzen Welt betreut. Das Unternehmen baut seine strategischen Partnerschaften in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union, Japan und Kanada aus und festigt damit seine Rolle als führendes Unternehmen in der aufstrebenden Fusions-Lieferkette.

Ausbau der Präsenz in Kanada

Im Zuge der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit intensiviert FFC seine Zusammenarbeit mit der kanadischen Lieferkette und strebt eine lokale Beschaffungsquote von über 60 % für wichtige Komponenten von UNITY-2 an. Außerdem stärkt das Unternehmen seine Beziehungen zu Partnern aus Regierung, Privatwirtschaft und indigenen Gemeinschaften. Um diesem Wachstum Rechnung zu tragen, hat FFC neue Büros in Ottawa bezogen.

Leadership und Teamwachstum

FFC baut weiterhin eine weltweit führende Belegschaft auf, erweitert stetig sein Team und integriert neue Talente in ein globales Netzwerk von Experten und Mitarbeitern. Aufbauend auf dieser Dynamik freut sich FFC, die Ernennung von Matt Cloutier zum operativen Leiter bekannt zu geben.

Er wird gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Ian Castillo und Yuhei Nozoe sowie Sam Suppiah und Christian Day das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen.

Das interne Team von FFC umfasst nun mehr als 20 Fachleute, die von einem breiteren Netzwerk von über 80 hochqualifizierten Mitarbeitern der Muttergesellschaften Canadian Nuclear Laboratories und Kyoto Fusioneering unterstützt werden.

Öffentlich-private Zusammenarbeit und Zukunftsaussichten

FFC ist ein Beispiel für die Stärke des öffentlich-privaten Innovationsökosystems in Kanada. Das Unternehmen profitiert von der starken Unterstützung der kanadischen Regierung durch Atomic Energy of Canada Limited (AECL) und baut seine internationalen Allianzen in Regierung, Industrie und Wissenschaft kontinuierlich aus.

Während FFC seine Mission vorantreibt, ist das Unternehmen weiterhin bestrebt, über seine spannenden Fortschritte auf dem Weg zur globalen Fusion-Energie-Revolution zu berichten.

Informationen zu FFC

Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC) ist ein Joint Venture zwischen zwei weltweit führenden Anbietern von Fusionsdienstleistungen – Canadian Nuclear Laboratories (CNL) und Kyoto Fusioneering (KF). FFC wurde im Jahr 2024 gegründet und vereint über 70 Jahre Erfahrung in der Tritiumforschung und im Tritiummanagement mit der Flexibilität und Kundenorientierung eines Start-ups.

Fusion Fuel Cycles Inc. bietet umfassende Lösungen für leistungsorientierte Brennstoffkreislaufsysteme. Unsere Systeme sind vom Entwurf bis zum vollständigen Betrieb darauf ausgelegt, die Kraftstoffeffizienz zu steigern, den Tritiumvorrat zu reduzieren und die Wärmeübertragung für die Energieumwandlung zu maximieren – wodurch sichere, leistungsstarke und kostengünstige Fusionsenergielösungen ermöglicht werden.

Weitere Informationen über die Aktivitäten von FFC finden Sie unter www.ffc.inc.

FFC-Kontakt: Denys Elliot, Leiter Geschäftsentwicklung, 1-613-639-2201, info@ffc.inc

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2813730/Fusion_Fuel_Cycles_Inc__Fusion_Fuel_Cycles_Inc__Announces_UNITY_.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fusion-fuel-cycles-inc-gibt-meilenstein-beim-bau-von-unity-2-und-unternehmenswachstum-bekannt-302607829.html