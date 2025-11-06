ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Sector Perform'
- RBC hebt Kursziel für Commerzbank auf 36 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform" unverändert.
- Ertragstrends im Firmenkundengeschäft positiv.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aufgrund unerwartet guter Ertragstrends im Firmenkundengeschäft habe sie ihre Prognosen für den Vorsteuergewinn des Geldhauses erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sie den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft verlagert./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 31,77 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,84 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -5,62 %/+13,26 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In den nächsten zwei Wochen sollte es nach der 3 Monatstheorie auf 36 Euro hoch gehen.
Commerzbank Aktie: Zahlen als Impulsgeber?