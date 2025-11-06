RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 31,77 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,84 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -5,62 %/+13,26 % bedeutet.