    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    ANALYSE-FLASH

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Sector Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC hebt Kursziel für Commerzbank auf 36 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Sector Perform" unverändert.
    • Ertragstrends im Firmenkundengeschäft positiv.
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Sector Perform'
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aufgrund unerwartet guter Ertragstrends im Firmenkundengeschäft habe sie ihre Prognosen für den Vorsteuergewinn des Geldhauses erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sie den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft verlagert./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    33,82€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29,85€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Commerzbank

    -2,17 %
    +4,06 %
    +0,85 %
    +1,88 %
    +96,61 %
    +295,74 %
    +708,55 %
    +204,17 %
    -65,47 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 31,77 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 22:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,84 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -5,62 %/+13,26 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00, was eine Steigerung von +12,89% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Sector Perform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aufgrund unerwartet guter Ertragstrends im Firmenkundengeschäft habe sie ihre Prognosen für den Vorsteuergewinn …