Diese Nachrichten haben die Kurse im Oktober beeinflusst

Gewinnwarnungen, Turnarounds, Chancen – wir ordnen aktuelle Small- & Mid-Cap-News ein: TeamViewer, Kontron, Süss MicroTec, Shop Apotheke & mehr. Sachlich, kompakt, fundiert.

In dieser Folge analysieren Volker Glaser und Lukas Spang die jüngsten Bewegungen an den Small- und Mid-Cap-Märkten. Welche Unternehmen überzeugen operativ – und wo zeigen sich strukturelle Risiken, die Anleger ernst nehmen sollten? Wir ordnen Zahlen, Guidance-Anpassungen und Marktreaktionen sachlich ein und diskutieren, welche Geschäftsmodelle Wachstumspotenzial bieten könnten.

Im Fokus:

• TeamViewer: Prognoseanpassung und 1E-Integration – stagnierendes Wachstum trotz Profitabilität. Bewertung unter Druck, Anleger bleiben skeptisch.

• Gerresheimer: BaFin-Prüfung, Gewinnwarnung und CEO-Wechsel. Wie solide ist die Bilanz wirklich – und wann zahlt sich der Umbau aus?

• Puma & Adidas: „Reset“ bei Puma versus Turnaround-Chancen bei Adidas. Was Konsumtrends, Händlerbestände und die Fußball-WM 2026 für beide Marken bedeuten.

• Redcare: Rx-Bonus bleibt digital erlaubt, Gematik-Übergangsphase stabil. Margensteigerung realistisch, Kundenbasis wächst weiter.

• TKMS: U-Boot-Geschäft mit starkem Orderbuch und soliden Perspektiven – doch rechtfertigt das aktuelle Bewertungsniveau den Hype?

• Kontron: Umsatzziel leicht reduziert, EBITDA-Ziel bestätigt. Defense und Zugtechnik stark, Solar und Wallbox schwach – warum das Ergebnis trotzdem überzeugt.

• Süss MicroTec: Zyklisches Geschäft, Kostenbelastung durch Taiwan-Aufbau, KI-Thema als mittelfristiger Wachstumstreiber.

• Friedrich Vorwerk & MBB: Rekordmargen, starkes Wachstum, Energiewende bleibt Rückenwind – Bewertung trotz Rally attraktiv.

• SNP: Skalierbares Softwaremodell, steigende Margen und solider Auftragseingang.

• ad pepper / solute (billiger.de): Portalstrategie mit Zukäufen, Synergien und ambitionierten Profitabilitätszielen.

Wir sprechen offen über operative Qualität, Managementleistung, Kapitalallokation und Bewertungen – ohne Hype, ohne Phrasen.

📈 Fazit: Ein sachliches Update zur Berichtssaison im Small- und Mid-Cap-Segment – mit klaren Einschätzungen zu Chancen, Risiken und Bewertungsniveaus.

Die gesamte Folge gibt es hier