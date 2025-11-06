    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der über den Erwartungen liegende operative Gewinn (Ebit) im dritten Quartal sei von der positiven Entwicklung der Kernmarken und niedriger als erwartet ausgefallener Sonderbelastungen getragen worden, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf 2026 bleibe er in Erwartung von Margensteigerungen bei Audi und positiver Sondereffekte optimistisch für den Autokonzern./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:16 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:16 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 92,68EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Tom Narayan
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 135
    Kursziel alt: 130
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00, was eine Steigerung von +45,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der über den Erwartungen liegende operative Gewinn (Ebit) im dritten Quartal sei von der positiven Entwicklung der …