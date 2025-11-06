Segway Powersports erweitert den Spaß und die Grenzen des Off-Roadings auf der EICMA 2025

Unter dem Motto SHOCKWAVE INCOMING , präsentiert Segway das neue iFun System , eine intelligente Plattform, die jede Fahrt im Gelände zu einem gemeinsamen , unvergesslichen, und spielerischen Abenteuer macht, das über die Bezwingung des Geländes hinausgeht.

MAILAND, 6.November 2025 /PRNewswire/ -- Segway, , ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Mikromobilität, Powersports und Consumer-Robotik, stellt auf der EICMA 2025 (Powersports International Motorcycle and Accessories Exhibition), die vom 4. bis 9. November auf der Messe Mailand stattfindet, seine neueste Produktpalette und Systeminnovationen vor, die das Offroad-Erlebnis mit der Intelligenz der nächsten Generation erweitern.

Angetrieben von iFun wird Off-Road-Fahren mit Segway zu einem intelligenten, vernetzten und sozialen Abenteuer mit Funktionen wie:

Halten Sie jedes Highlight fest : Die intelligente Videoerkennung mit mehreren Blickwinkeln nimmt automatisch die besten Momente auf und stellt sie zu gemeinsam nutzbaren Clips zusammen.

: Die intelligente Videoerkennung mit mehreren Blickwinkeln nimmt automatisch die besten Momente auf und stellt sie zu gemeinsam nutzbaren Clips zusammen. Teamsprechanlage : Bleiben Sie mit dem Echtzeit-Voice-Chat in Verbindung, um die Koordination bei Gruppenfahrten zu erleichtern.

: Bleiben Sie mit dem Echtzeit-Voice-Chat in Verbindung, um die Koordination bei Gruppenfahrten zu erleichtern. Intelligente Navigation und Datensynchronisation : Routen, Trails und Fahrstatistiken jederzeit und überall verfolgen.

: Routen, Trails und Fahrstatistiken jederzeit und überall verfolgen. Cloud-Konnektivität: synchronisieren und teilen Sie die Fahrerlebnisse nahtlos mit einer interaktiven Gemeinschaft.

Die vollständig aufgerüstete und intelligente Segway-Familie ist auf dem Weg zur Eroberung

Auf der EICMA 2025 stellt Segway außerdem eine völlig neue Produktpalette für 2026 vor, die das Portfolio der Geländewagen mit verbesserten Designs und Technologien erweitert.

Der Super Villain SX20T 4 steht ganz im Zeichen der Entfesselung der Kraft und der Vervielfachung des Fahrspaßes. Das Highlight ist das neu abgestimmte Antriebssystem, das 6 % mehr Leistung liefert - das sind über 250 PS an roher Kraft. Der geräumige Viersitzer bringt den Nervenkitzel zu Familie und Freunden, während die rennsporttaugliche Federung in Verbindung mit den 35-Zoll-Geländereifen für Stabilität und Komfort in jedem Gelände sorgt.

Der UT10 Pro HVAC ist ein echtes Allround-UTV, das Leistung mit Alltagstauglichkeit verbindet und über einen verbesserten Antriebsstrang mit elektronischer Schaltung verfügt, der für ein sanfteres und schnelleres Fahrverhalten sorgt. Die vollständig geschlossene Kabine mit HVAC-Klimaautomatik sorgt für Komfort bei jedem Wetter, während das intelligente Cockpit und die elektrische Ladebox ihn sowohl für die tägliche Arbeit als auch für die Freizeitgestaltung im Freien perfekt machen.