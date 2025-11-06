UPL startet im Vorfeld der COP30 die globale Kampagne „#AFarmerCan", die sich für Landwirte im Klimaschutz einsetzt

Microsite: Lernen Sie 20 Landwirte aus aller Welt kennen, die sich für den Klimaschutz in der Landwirtschaft engagieren DVC: Video der Kampagne ansehen

~ Ein globaler Aufruf zum Handeln, der die Staats- und Regierungschefs der Welt dazu auffordert, Landwirte in den Mittelpunkt ihrer Klimastrategien zu stellen

LONDON, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- UPL, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Landwirtschaft, hat heute den Start seiner globalen Kampagne „#AFarmerCan – The hero you don't know you need" (#AFarmerCan – Der Held, von dem Sie nicht wissen, dass Sie ihn brauchen) bekannt gegeben, die im Vorfeld der 30. Klimakonferenz der Vereinten Nationen stattfindet, die vom 10. bis 21. November 2025 in Belém, Brasilien, abgehalten wird. Die Kampagne feiert Landwirte als Klimaschützer und fordert die Staats- und Regierungschefs weltweit auf, ihre entscheidende Rolle beim Aufbau von Klimaresilienz anzuerkennen.

UPL ist in über 140 Ländern vertreten und arbeitet eng mit Kleinbauern und großen kommerziellen Erzeugern zusammen. Das Unternehmen unterstützt sie mit nachhaltigen landwirtschaftlichen Lösungen, die den Klimaschutz und die Ernährungssicherheit fördern. Auf Grundlage dieser Erfahrungen hat UPL 20 inspirierende Geschichten von Landwirten aus aller Welt zusammengestellt, die zeigen, wie die Landwirtschaft zur Minderung von Treibhausgasen (THG), zur Energiesicherheit, zum Wasserschutz, zur Regeneration der Bodengesundheit und zum Schutz der biologischen Vielfalt beitragen kann – den fünf Säulen, die das Engagement von UPL auf der COP30 leiten.

Die Kampagne #AFarmerCan von UPL richtet einen eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit: Die Politik muss den Landwirten zur Seite stehen. Verbraucher sollten ihre Stärke, Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft erkennen und schätzen.

Im Rahmen seiner Kampagne schlägt UPL ein vier Säulen umfassendes Anreizsystem vor, um die Widerstandsfähigkeit der Landwirte zu stärken:

Bezahlung: Belohnung der Landwirte für die Einführung klimafreundlicher Praktiken.

Belohnung der Landwirte für die Einführung klimafreundlicher Praktiken. Schutz: Angebot von Subventionen und Versicherungen für Landwirte zum Schutz vor Risiken.

Angebot von Subventionen und Versicherungen für Landwirte zum Schutz vor Risiken. Beschaffung: Verbesserung des Zugangs der Landwirte zu öffentlichen Märkten für zertifiziert nachhaltige Produkte.

Verbesserung des Zugangs der Landwirte zu öffentlichen Märkten für zertifiziert nachhaltige Produkte. Förderung: Skalierung digitaler Tools, Daten zur Bodengesundheit und Wissensvermittlung für Landwirte.

Zu dieser Initiative äußerte sich Jai Shroff, Vorsitzender und Geschäftsführer der UPL-Gruppe, wie folgt: „Mit #AFarmerCan möchten wir eine einfache, aber dringende Botschaft vermitteln: Die Zukunft der Klimaresilienz beginnt auf den Feldern. Landwirte sind bereits Vorreiter – sie innovieren, passen sich an und regenerieren. Dennoch werden ihre Beiträge in der globalen Klimadiskussion nach wie vor nicht ausreichend gewürdigt. Mit dieser Kampagne rufen wir politische Entscheidungsträger, Institutionen und Verbraucher dazu auf, sich mit den Landwirten zu solidarisieren, sie zu stärken und sie in den Mittelpunkt der Klimaschutzmaßnahmen zu stellen."