Tesla-Aktionäre stimmen für billionenschweres Paket für Musk

Ein Tesla Roadster 2 Prototyp wiegt vielleicht knapp 2.500 kg (mit 200 kw/h Batterie, laut wikipedia). Dazu käme die Flugtechnik.





Damit wäre ein Tesla Flug Roadster ungefähr doppelt so schwer als der typische Rettungshubschrauber in Deutschland. Dieses ist der Airbus Helicopters H135, der mit einem Leergewicht von 1.555 kg angegeben ist:

https://de.wikipedia.org/wiki/Airbus_Helicopters_H135









Die Besonderheit bei Elon Musk und bei Donald Trump ist, dass diese seit Jahren und Jahrzehnten verinnerlicht haben, dass sie alles erzählen können, alles auftischen können, und sei es auch noch so absurd - und die Mehrheit sie nicht auslacht ...