Tesla-Aktionäre stimmen für billionenschweres Paket für Musk
Foto: Tesla-Auto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Austin (dts Nachrichtenagentur) - Die Tesla-Aktionäre haben auf der jährlichen Hauptversammlung am Donnerstag einem Vergütungspaket zugestimmt, das Firmenchef Elon Musk, der bereits der reichste Mensch der Welt ist, zum ersten Billionär machen könnte.
Tesla gab bekannt, dass über 75 Prozent der Stimmrechte für das entsprechende Vorhaben gestimmt hätten. Die 15 Prozent der Unternehmensanteile, die Musk selbst besitzt, wurden dabei nicht berücksichtigt. Musk sagte nach der Abstimmung: "Ich weiß das sehr zu schätzen".
Der Tesla-Chef bezieht kein Gehalt, sondern bekommt nach einem bestimmten Plan Aktien, die ihm in den nächsten zehn Jahren über 420 Millionen zusätzliche Tesla-Aktien bescheren könnte.
Wenn das Unternehmen die angepeilte Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar erreicht, was eine Voraussetzung für die volle Auszahlung ist und einer Vervielfachung des derzeitigen Unternehmenswertes entspräche, wäre Musks Paket eine Billion US-Dollar wert. Darüber hinaus muss Tesla aber auch noch eine Reihe anderer operativer und finanzieller Ziele erreichen, damit der Firmenchef die Option ziehen kann.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bvbmeister16 schrieb heute 14:29
also wenn ich Respekt haben soll, vor jemanden der mit seinen Milliarden Stimmen kauft, extrem rechte Positionen vertritt, Menschen manipulieren will und unverschämte Forderungen stellt nur weil er Milliardär ist, dann bist du bei mir an der vollkommen falschen Adresse.
walker333 schrieb 01.11.25, 14:02
Selbst einfachste Zusammenhänge bleiben den Tesla Fanboys und (Wedbush-) Analysten verborgen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Ein Tesla Roadster 2 Prototyp wiegt vielleicht knapp 2.500 kg (mit 200 kw/h Batterie, laut wikipedia). Dazu käme die Flugtechnik.
Damit wäre ein Tesla Flug Roadster ungefähr doppelt so schwer als der typische Rettungshubschrauber in Deutschland. Dieses ist der Airbus Helicopters H135, der mit einem Leergewicht von 1.555 kg angegeben ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Airbus_Helicopters_H135
Die Besonderheit bei Elon Musk und bei Donald Trump ist, dass diese seit Jahren und Jahrzehnten verinnerlicht haben, dass sie alles erzählen können, alles auftischen können, und sei es auch noch so absurd - und die Mehrheit sie nicht auslacht ... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 31.10.25, 13:07
Der Oktober neigt sich dem Ende zu:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23336/board/20251031130511-maier.png
https://eu-evs.com/bestSellers/ALL_DAILY/Groups/Month/2025/10
Die Blätter fallen. So auch der Marktanteil der loser company mit den Oldtimern.
