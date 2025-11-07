ICANN wird auf dem Web Summit über die Zukunft der digitalen Identität und die Gefahren der Fragmentierung sprechen

Der vertrauenswürdige Manager des Domain Name Systems des Internets wird Veranstaltungen zu der einmaligen Gelegenheit für neue Top-Level-Domains und der dringenden Notwendigkeit, das globale Multi-Stakeholder-Modell des Internets zu verteidigen, durchführen.

LOS ANGELES, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die gemeinnützige Organisation, die das Domain Name System (DNS) des Internets koordiniert, wird auf dem diesjährigen Web Summit in Lissabon, Portugal, wichtige Diskussionen über die Zukunft der digitalen Identität führen. Diese Diskussionen werden sich mit der bevorstehenden Erweiterung der generischen Top-Level-Domains (gTLDs) und der eskalierenden geopolitischen Debatte über die Governance des Internets befassen.