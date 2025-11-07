CMG startet drei spezialisierte FAST-Kanäle und erreicht damit weltweit 200 Millionen Zuschauer

Die neu gestarteten Kanäle – CGTN Global Biz, China Travel und Discovering China – werden rund um die Uhr auf 15 großen internationalen FAST-Plattformen ausgestrahlt und erreichen weltweit fast 200 Millionen Zuschauer. Dies ist ein wichtiger Schritt für CMG auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen im Rahmen der Ausweitung seiner internationalen Kommunikationsstrategie.

BEIJING, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- China Global Television Network (CGTN), der internationale Zweig der China Media Group (CMG), hat am Donnerstag offiziell drei Spezialkanäle auf kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-Fernsehplattformen (FAST) gestartet, die Zuschauern weltweit eine Vielzahl von Programmen bieten.

Die Kanäle wurden auf der Eröffnungssitzung des Global South Media Partners Mechanism und dem 13. Global Video Media Forum (VMF) vorgestellt, die am Donnerstag in der antiken Stadt Xi'an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi eröffnet wurden.

Die drei neuen Kanäle werden sich auf die Bereitstellung spezifischer Inhalte konzentrieren, die den Anforderungen des ausländischen Publikums entsprechen.

Der Kanal CGTN Global Biz zielt darauf ab, eine rund um die Uhr verfügbare Plattform für Finanzinformationen zu etablieren. Mit Finanznachrichten in Echtzeit, Marktanalysen und ausführlichen Interviews wird er den Zuschauern weltweit helfen, die neuesten wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Markttrends Chinas zu entschlüsseln.

Der Kanal China Travel möchte den Tourismus und die Lifestyle-Trends Chinas in den Vordergrund stellen und der Welt ein Fenster öffnen, um die lebendige Kultur des heutigen China besser zu verstehen.

Der Kanal „Discovering China" wird eine Auswahl von Dokumentarfilmen zeigen, die die Errungenschaften der chinesischen Modernisierung widerspiegeln und den Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen verschiedenen Zivilisationen hervorheben. Damit wird ein Panorama der Entwicklungsgeschichte Chinas und des kulturellen Charmes des Landes präsentiert.

Laut CGTN werden die drei Kanäle täglich sechs Stunden lang Originalprogramme ausstrahlen, die in einer täglichen Schleife gesendet werden und deren Inhalte aus den hochwertigen Produktionsressourcen der Organisation stammen.

Seit 2023 arbeitet CGTN an der Weiterentwicklung des FAST-Mediums und hat bereits den CGTN English Channel und den Documentary Channel auf führenden globalen FAST-Plattformen beworben.

Als ein in den letzten Jahren aufstrebendes und schnell wachsendes Geschäftsformat auf dem globalen Fernsehmarkt zeichnet sich FAST TV durch spezialisierte Inhalte, ein wiedererkennbares Branding, leicht zugängliche Programme und operative Unterstützung durch Werbung aus.

