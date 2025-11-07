Gesundheitspolitiker kritisieren geplanten "dm"-Arzneimittelversand

Kommentar: der markt hat einen völligen knall. Schwierige margen ja. Keine gewinne bisher ja, viele werbungskosten ja , konkurrenz kommt ja, somit alle positiven Fundamentaldaten werden total unter den Teppich gekehrt. Ohne Sinn ohne Verstand. wachstumsstärke steht gar nicht im verhältnis zu anderen firmen. Besonders die drohnen herstellen. Und hierbei konkurrenz fast keine rolle spielt ich wiederhole Der markt spinnt, und die shortys freuen sich. Kann man derzeit nichts machen. Ich bleibe hier fünf bis zehn jahre drin. Und und werde ebenfalls nachkaufen . viel glück allen.

Ich teile die Meinung. Millionen von redcare kunden werden mit Sicherheit nicht alle zu dm rennen. Das ist absoluter schwachsinn zu mal dm keine. Verschreibungspflichtige medikamente verkaufen darf. Somit werden sich meiner Meinung nach die leute überlegen ob sie nicht alles lieber bei einem anbieter kaufen und das wäre immer noch redcare