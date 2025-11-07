    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Münchner Merkur' zu Ampel/Schwarz-Rot

    Für Sie zusammengefasst
    • Ampelregierung tot, Nachfolgerin unter Druck.
    • Spahn warnt SPD: Gemeinsam gewinnen oder verlieren.
    • Wählerfrust könnte unvorhergesehene Folgen haben.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ampel/Schwarz-Rot:

    "Ein Jahr nach dem Todestag der Ampelregierung werden auch der Nachfolgerin schon die Messen gelesen. "Wir gewinnen gemeinsam, oder wir verlieren gemeinsam. Aber wir werden nicht gemeinsam sterben mit denen", warnt Unions-Fraktionschef Jens Spahn die SPD. Mehr muss man zum Zustand der schwarz-roten Koalition nicht sagen. Links der Mitte will man sich nicht abfinden damit, dass erstmals seit der Abwahl von Helmut Kohl 1998 wieder ein Konservativer das Land regiert. Doch werden sich Union und SPD weiter aneinander klammern, aus Angst vor dem Zorn der Wähler. Noch läutet für Schwarz-Rot nicht das Sterbeglöcklein. Doch kann der heftige Frust der Wahlbürger irgendwann auch unvorhergesehene Entwicklungen in Gang setzen. Vielen Menschen sind Brandmauer-Debatten mittlerweile egal. Sie wollen, dass es endlich wieder vorwärts geht im Land."/yyzz/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
