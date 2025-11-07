    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Handelsblatt' zu absurdem Anspruchsdenken/EU/Energielieferungen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Wasserstoffregeln schrecken Lieferanten ab.
    • Hohe Kosten durch strenge Nachhaltigkeitsanforderungen.
    • Abhängigkeit von Autokratien für Wasserstoffversorgung.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu absurdem Anspruchsdenken/EU/Energielieferungen:

    "Längst verdrehen potenzielle Lieferanten die Augen, wenn Europäer mit ihnen ins Geschäft kommen wollen. Denn die EU akzeptiert den Wasserstoff nur als grün, wenn der für die Wasserstoffproduktion erforderliche Strom in eigens errichteten Wind- oder Photovoltaikparks produziert wird und die Herstellung in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugung steht. Das senkt die Auslastung und erhöht die Kosten. Wasserstoffproduzenten in aller Welt winken ab (.). Die EU agiert hier wie ein Heroinsüchtiger, der nur Stoff aus nachhaltigem Schlafmohn-Anbau akzeptiert.

    (.) Manchmal hilft ein Blick auf die Weltkarte: Der überwiegende Teil der Vorräte an fossilen Brennstoffen liegt nicht in lupenreinen Demokratien. Und auch grünen Wasserstoff werden die Europäer aus Autokratien mit zweifelhaftem Verhältnis zu Themen wie Klimaschutz und Einhaltung der Menschenrechte beziehen müssen. Dieser Realität müssen sie sich stellen."/yyzz/DP/nas





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

