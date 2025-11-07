    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Stahlgipfel

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung muss Stahlbranche unterstützen.
    • Unionspolitiker scheinen unter Druck zu stehen.
    • Fokus auf Infrastruktur und Investorenbindung nötig.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Stahlgipfel:

    "Traut man den Argumenten der im Wettbewerb existenziell bedrohten deutschen Stahlstandorte, ist die Sache klar: Bundesregierung und "Brüssel" haben die Pflicht, der Branche kräftig beizuspringen. (.) Leider scheinen selbst marktwirtschaftlich denkende Unionspolitiker einzuknicken. Darauf deuten die Zeichen des Kanzlers (.). Wollen sie wirklich Geld und Glaubwürdigkeit für eine Industrie riskieren, deren Wirtschaftlichkeit (.) schon länger in Zweifel steht? Nationales Sicherheitsinteresse mag den Schutz einzelner Standorte rechtfertigen. Doch für den "sozialen Frieden" ist mehr gewonnen, wenn die Koalition ihre Ressourcen in gute Infrastruktur und Verwaltung, ein größeres Energieangebot und niedrigere Steuern steckt. Ziel muss es sein, Investoren wieder zu begeistern für ein Land, das sich dem Strukturwandel stellt (.)."/yyzz/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Stahlgipfel "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Stahlgipfel: "Traut man den Argumenten der im Wettbewerb existenziell bedrohten deutschen Stahlstandorte, ist die Sache klar: Bundesregierung und "Brüssel" haben die Pflicht, der Branche kräftig beizuspringen. …