    Pressestimme

    'Nürnberger Nachrichten' zum Klimagipfel COP 30

    Für Sie zusammengefasst
    • Klimagipfel in Belém zeigt Stillstand der Maßnahmen.
    • Zukünftige Bewertung als Dokumentation des Scheiterns.
    • Gemeinsames Handeln für das Überlebensthema Klima nötig.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Klimagipfel COP 30:

    "Vom Klimagipfel in Belém sollte man nicht mehr erwarten als ein Protokoll des Stillstands. Diese Treffen dürften in einigen Jahrzehnten als Dokumentation des Scheiterns gewertet werden, das Überlebensthema Klima gemeinsam anzugehen."/yyzz/DP/nas



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
