Pressestimme
'Nürnberger Nachrichten' zum Klimagipfel COP 30
Für Sie zusammengefasst
- Klimagipfel in Belém zeigt Stillstand der Maßnahmen.
- Zukünftige Bewertung als Dokumentation des Scheiterns.
- Gemeinsames Handeln für das Überlebensthema Klima nötig.
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Klimagipfel COP 30:
"Vom Klimagipfel in Belém sollte man nicht mehr erwarten als ein Protokoll des Stillstands. Diese Treffen dürften in einigen Jahrzehnten als Dokumentation des Scheiterns gewertet werden, das Überlebensthema Klima gemeinsam anzugehen."/yyzz/DP/nas
