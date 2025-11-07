    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zur Weltklimakonferenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Individueller Klimaschutz verliert an Bedeutung.
    • Dringende Themen: Wachstum, Arbeitslosigkeit, Krieg.
    • Menschen verzichten ungern auf ihren Lebensstandard.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Weltklimakonferenz:

    "Wegen des breiten Stimmungsumschwungs ist auch der individuelle Klimaschutz Schnee von gestern. Flugscham, bloß kein Fleisch und Lastenrad statt Auto sind selbst bei Großstädtern schal gewordene Ausweise des moralisch besseren Lebens. Kein Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit und ein Krieg vor der Haustür erscheinen drängender als die Verringerung der Treibhausgase. Es gehört zur Natur des Menschen, dass er ungern auf sein gutes Leben (sichere Jobs, Fernreisen, Konsum) zum Wohle der nachfolgenden Generationen verzichtet."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

