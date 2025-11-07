Ungarns Regierungschef Orban trifft Trump im Weißen Haus
- Orban trifft Trump im Weißen Haus am Freitag.
- Gesprächsthema: Öl- und Gas-Importe aus Russland.
- Ungarn will trotz Sanktionen Energiehandel fortsetzen.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wird am Freitag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Die ungarische Seite bestätigte das Treffen, und auch Medien berichteten einstimmig darüber. Orban will mit Trump über Öl- und Gas-Importe aus Russland sprechen.
Trotz US-Sanktionen gegen Russland erhofft sich Orban, den Energiehandel mit Moskau fortsetzen zu können. Ungarn ist ihm zufolge stark von russischem Öl und Gas abhängig. Die USA jedoch wollen verhindern, dass Russland an andere Länder Energie verkauft. Damit will die Trump-Regierung Einnahmen stoppen, mit denen Russland den Krieg gegen die Ukraine finanziert./rin/DP/nas
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---