    Termine bis 20. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine bis 20.11.2025
    • Zahlreiche Unternehmenszahlen am 7. November erwartet.
    • Handelsbilanz und Verbraucherpreise stehen im Fokus.
    • Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien läuft bis 20.11.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 20. November 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
    06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (13.00 Uhr Analystenkonferenz) 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen (13.30 Uhr Analystenkonferenz) 08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

    DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
    USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/25
    08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25
    08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25
    09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

    DEU: Moody's Rating Deutschland

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.

    11:20 DEU: Bundestag stimmt über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030 ab. Konkret geht es um eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes.

    12:00 DEU: Pk Bundesagentur für Arbeit zum Haushalt 2026

    12:00 DEU: Bundesbank-Veranstaltung für junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren U.a. werden Fed-Vize Philip N. Jefferson und Bundesbankpräsident Joachim Nagel ins Gespräch mit Teilnehmenden kommen. In einer Townhall können diese mit EZB-Direktoriumsmitglied Frank Elderson erörtern, wie die Klimakrise die Wirtschaft betrifft. Bundesbank-Vorstandsmitglied Fritzi Köhler-Geib erarbeitet in einem Workshop mit den Teilnehmenden, warum Daten ein Anker unserer Demokratie sind. Ein weiterer Workshop mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Lutz Lienenkämper behandelt die Frage, wie viel Finanzwissen notwendig ist, um sein Geld im Griff zu haben.

    BRA: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Abschluss Spitzentreffen von Staats- und Regierungschefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz
    --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

    USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25
    09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25
    10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen
    07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen
    07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen
    08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen
    09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day
    09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen
    13:00 NLD: Adyen, Investor Day
    13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day
    17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25
    19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day
    22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Biontech, Research and Development Day
    DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day
    GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25
    00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München

    17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk)
    07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen
    07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
    07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
    08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung
    15:30 USA: Chevron Corporation, Investor Day
    18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen
    ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25
    00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

    DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin

    09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München

    11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.

    14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin

    14:30 DEU: «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
    ++ 19.00 Uhr Pressekonferenz

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen
    06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25
    07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen
    07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen
    07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
    07:35 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
    07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update
    09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen
    10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
    12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
    ESP: ACS, Q3-Zahlen
    LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)
    08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25
    08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25
    10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht
    11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25
    14:00 POL: Handelsbilanz 9/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25
    14:30 USA: Realeinkommen 10/25
    18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.

    09:00 DEU: BGH entscheidet u?ber Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren

    10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.

    DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche
    + 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger
    + 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz

    09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe

    11:00 DEU: EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, Frankfurt

    12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.

    DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen
    07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
    08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung
    FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25
    03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25
    05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25
    11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25
    16:00 USA: Lagerbestände 9/25
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» (online)

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day
    11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day

    DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25
    08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25
    14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25
    14:30 USA: Empire State Index 11/25

    ONSTIGE TERMINE
    DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz

    09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main

    11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

    13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.

    ARE: Dubai Airshow, Dubai

    BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
    08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day
    08:00 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
    09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day
    10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day
    14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day
    14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
    16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Biontech, Research and Development Day
    DEU: Rational, Capital Markets Day
    DEU: Verve Group, Q3-Zahlen
    DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
    DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day
    DEU: KWS Saat, Capital Markets Day
    BEL: Argenx, Hauptversammlung
    USA: Home Depot, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 10/25
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25
    16:00 USA: NAHB-Index 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris

    11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.

    DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

    DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen
    14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln 14:00 FIN: Nokia (Capital Markets Day)
    19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung
    19:30 CHE: Novartis (Meet Novartis Management 2025)
    22:30 USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Sto, Q3-Umsatz
    USA: Target, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25
    00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

    DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen
    08:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day
    10:30 FRA: Valeo, Investor Day
    13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
    22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Renk, Capital Markets Day
    USA: Moderna, Capital Markets Day
    USA: Intuit, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
    16:00 USA: Frühindikator 10/25
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

    11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf

    DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego

    DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
