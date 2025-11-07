    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 7. November 2025

    • Mazda, Krones, Stratec: Q3-Zahlen am Freitag.
    • Handelsbilanz DEU und CHN: wichtige Konjunkturdaten.
    • Bundestag stimmt über Deutschlandticket bis 2030 ab.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 7. November 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
    06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (13.00 Uhr Analystenkonferenz) 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen (13.30 Uhr Analystenkonferenz) 08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen

    DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
    USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/25
    08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25
    08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25
    09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

    DEU: Moody's Rating Deutschland

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.

    11:20 DEU: Bundestag stimmt über finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030 ab. Konkret geht es um eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes.

    12:00 DEU: Pk Bundesagentur für Arbeit zum Haushalt 2026

    12:00 DEU: Bundesbank-Veranstaltung für junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren U.a. werden Fed-Vize Philip N. Jefferson und Bundesbankpräsident Joachim Nagel ins Gespräch mit Teilnehmenden kommen. In einer Townhall können diese mit EZB-Direktoriumsmitglied Frank Elderson erörtern, wie die Klimakrise die Wirtschaft betrifft. Bundesbank-Vorstandsmitglied Fritzi Köhler-Geib erarbeitet in einem Workshop mit den Teilnehmenden, warum Daten ein Anker unserer Demokratie sind. Ein weiterer Workshop mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Lutz Lienenkämper behandelt die Frage, wie viel Finanzwissen notwendig ist, um sein Geld im Griff zu haben.

    BRA: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Abschluss Spitzentreffen von Staats- und Regierungschefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz

