    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Rekordvergütung

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktionäre stimmen Musks Mega-Gehalt zu: Tesla-Aktien im Billionenwert!

    Tesla-Aktionäre geben grünes Licht für Elon Musks Rekordvergütung: Über 75 Prozent stimmen für ein Gehaltspaket im Wert von bis zu 1 Billion US-Dollar – und stärken dem Tesla-Chef damit deutlich den Rücken.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla-Aktionäre genehmigen Musks Rekordvergütungspaket.
    • Über 75% stimmen für bis zu 1 Billion US-Dollar.
    • Musk könnte Anteil von 13% auf 25% erhöhen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Rekordvergütung - Aktionäre stimmen Musks Mega-Gehalt zu: Tesla-Aktien im Billionenwert!
    Foto: Angela Piazza/Corpus Christi Caller-Times via AP/dpa

    Elon Musk hat es wieder geschafft: Die Tesla-Aktionäre haben mit überwältigender Mehrheit dem wohl größten Vergütungspaket der Wirtschaftsgeschichte zugestimmt. Auf der Hauptversammlung in Austin, Texas, votierten mehr als 75 Prozent der stimmberechtigten Anteilseigner für den neuen Vergütungsplan, der dem Tesla-Chef theoretisch bis zu einer Billion US-Dollar einbringen könnte.

    Das Paket besteht aus zwölf Aktien-Tranchen, die Musk nur erhält, wenn Tesla in den kommenden Jahren ambitionierte Meilensteine erreicht. Den Anfang macht eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar – derzeit liegt Tesla bei rund 1,54 Billionen. Weitere Tranchen folgen bei jedem Anstieg um 500 Milliarden US-Dollar bis zu einer Bewertung von 8,5 Billionen US-Dollar. Zusätzlich müssen operative Ziele wie ein Jahresgewinn von 50 bis 400 Milliarden US-Dollar und 20 Millionen Fahrzeugauslieferungen erfüllt werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.200,00€
    Basispreis
    17,92
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.143,31€
    Basispreis
    17,56
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Musk könnte damit seinen Anteil an Tesla von derzeit etwa 13 Prozent auf 25 Prozent erhöhen. Diesen Machtzuwachs hatte er selbst in den vergangenen Monaten wiederholt öffentlich gefordert. Trotz der Kritik einflussreicher Stimmrechtsberater wie Glass Lewis und ISS stimmten die Anleger dem Plan deutlich zu.

    Neben dem Vergütungspaket wurde auch über den Vorschlag abgestimmt, Tesla künftig Investitionen in Musks KI-Firma xAI zu erlauben. Der Antrag erhielt zwar mehr Zustimmung als Gegenstimmen, doch die Abstimmung fiel nicht eindeutig aus. Das Unternehmen prüft nun die nächsten Schritte.

    Während der Versammlung warb Musk erneut für seine Zukunftsvisionen. Seine humanoiden Roboter namens "Optimus" könnten "Armut beseitigen" und "größer werden als das Smartphone". Konkrete Zeitpläne nannte er allerdings nicht.

    Das neue Gehaltspaket ersetzt die umstrittene Vereinbarung von 2018, die von einem Gericht in Delaware für ungültig erklärt worden war. Musk hat Berufung eingelegt, sodass nun der Supreme Court des US-Bundesstaates das letzte Wort hat.

    Mit dem Votum stärkt die Tesla-Anlegerschaft ihrem charismatischen – und zunehmend politischen – CEO den Rücken. Für Musk ist das nicht nur ein finanzieller Triumph, sondern auch ein Signal: Die Macht im Elektroauto-Konzern bleibt fest in seiner Hand.

    Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq stieg der Kurs der Tesla-Aktie um rund 1,5 Prozent auf 445,91 US-Dollar je Anteilsschein.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 445,9USD auf Nasdaq (07. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rekordvergütung Aktionäre stimmen Musks Mega-Gehalt zu: Tesla-Aktien im Billionenwert! Tesla-Aktionäre geben grünes Licht für Elon Musks Rekordvergütung: Über 75 Prozent stimmen für ein Gehaltspaket im Wert von bis zu 1 Billion US-Dollar – und stärken dem Tesla-Chef damit deutlich den Rücken.