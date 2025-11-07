Aktionäre stimmen Musks Mega-Gehalt zu: Tesla-Aktien im Billionenwert!

Das Paket besteht aus zwölf Aktien-Tranchen, die Musk nur erhält, wenn Tesla in den kommenden Jahren ambitionierte Meilensteine erreicht. Den Anfang macht eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar – derzeit liegt Tesla bei rund 1,54 Billionen. Weitere Tranchen folgen bei jedem Anstieg um 500 Milliarden US-Dollar bis zu einer Bewertung von 8,5 Billionen US-Dollar. Zusätzlich müssen operative Ziele wie ein Jahresgewinn von 50 bis 400 Milliarden US-Dollar und 20 Millionen Fahrzeugauslieferungen erfüllt werden.

Elon Musk hat es wieder geschafft: Die Tesla-Aktionäre haben mit überwältigender Mehrheit dem wohl größten Vergütungspaket der Wirtschaftsgeschichte zugestimmt. Auf der Hauptversammlung in Austin, Texas, votierten mehr als 75 Prozent der stimmberechtigten Anteilseigner für den neuen Vergütungsplan, der dem Tesla-Chef theoretisch bis zu einer Billion US-Dollar einbringen könnte.

Musk könnte damit seinen Anteil an Tesla von derzeit etwa 13 Prozent auf 25 Prozent erhöhen. Diesen Machtzuwachs hatte er selbst in den vergangenen Monaten wiederholt öffentlich gefordert. Trotz der Kritik einflussreicher Stimmrechtsberater wie Glass Lewis und ISS stimmten die Anleger dem Plan deutlich zu.

Neben dem Vergütungspaket wurde auch über den Vorschlag abgestimmt, Tesla künftig Investitionen in Musks KI-Firma xAI zu erlauben. Der Antrag erhielt zwar mehr Zustimmung als Gegenstimmen, doch die Abstimmung fiel nicht eindeutig aus. Das Unternehmen prüft nun die nächsten Schritte.

Während der Versammlung warb Musk erneut für seine Zukunftsvisionen. Seine humanoiden Roboter namens "Optimus" könnten "Armut beseitigen" und "größer werden als das Smartphone". Konkrete Zeitpläne nannte er allerdings nicht.

Das neue Gehaltspaket ersetzt die umstrittene Vereinbarung von 2018, die von einem Gericht in Delaware für ungültig erklärt worden war. Musk hat Berufung eingelegt, sodass nun der Supreme Court des US-Bundesstaates das letzte Wort hat.

Mit dem Votum stärkt die Tesla-Anlegerschaft ihrem charismatischen – und zunehmend politischen – CEO den Rücken. Für Musk ist das nicht nur ein finanzieller Triumph, sondern auch ein Signal: Die Macht im Elektroauto-Konzern bleibt fest in seiner Hand.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq stieg der Kurs der Tesla-Aktie um rund 1,5 Prozent auf 445,91 US-Dollar je Anteilsschein.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 445,9USD auf Nasdaq (07. November 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



