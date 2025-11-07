25 0 Kommentare METLEN 2025: Starke Handelszahlen für Energie & Metalle!

Metlen Energy & Metals setzt neue Maßstäbe im Energiesektor: Mit einem Umsatzsprung von 22% und der Aufnahme in den FTSE 100 Index zeigt das Unternehmen beeindruckende Fortschritte. Strategische Partnerschaften und innovative Projekte wie die Energiespeichereinheit in Griechenland sichern die Zukunft.

Der Umsatz von Metlen Energy & Metals stieg in den ersten neun Monaten 2025 auf 5,115 Millionen €, was einem Anstieg von 22% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen bleibt auf Kurs, sein EBITDA-Ziel für das Gesamtjahr zu erreichen.

Im September 2025 wurde METLEN in den FTSE 100 Index aufgenommen, was die Expansion und das Vertrauen der Investoren widerspiegelt.

Fitch bestätigte das Kreditrating „BB+" mit stabilem Ausblick für METLEN und hob das solide Finanzprofil des Unternehmens hervor.

Die Investitionsentscheidung für die größte eigenständige Energiespeichereinheit in Griechenland wurde getroffen, mit einer geplanten Inbetriebnahme im zweiten Quartal 2026.

METLEN hat langfristige Stromabnahmeverträge und strategische Partnerschaften mit Unternehmen in Chile, dem Vereinigten Königreich und Südkorea vereinbart.





