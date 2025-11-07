Krones triumphiert: Finanzziele 2025 auf Kurs!
Krones setzt im dritten Quartal 2025 ein starkes Zeichen: Mit beeindruckenden Wachstumszahlen und stabilen Aussichten trotzt das Unternehmen globalen Unsicherheiten und bestätigt seine Finanzziele.
Foto: Armin Weigel - dpa
- Krones verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Auftragseingang von 1.374,3 Mio. Euro, was einem Anstieg von 6,2 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht.
- Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4,7 % auf 1.380,9 Mio. Euro, mit einem Gesamtwachstum von 6,0 % nach neun Monaten.
- Das EBITDA verbesserte sich auf 142,2 Mio. Euro, die EBITDA-Marge stieg auf 10,3 %. Ohne Messekosten wäre die Marge im oberen Zielkorridor von 10,2 % bis 10,8 % gelegen.
- Der ROCE (Return on Capital Employed) erhöhte sich von 18,3 % auf 19,5 % und der Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten betrug 80,2 Mio. Euro.
- Krones bestätigt trotz globaler Unsicherheiten die Finanzziele für 2025, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 7 % bis 9 % und einer EBITDA-Marge von 10,2 % bis 10,8 %.
- Der Auftragsbestand blieb mit 4.286,8 Mio. Euro stabil und sichert die Produktionskapazitäten bis ins dritte Quartal 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30.09.2025, bei KRONES ist am 07.11.2025.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.982,67PKT (-1,66 %).
-0,08 %
-4,23 %
-5,80 %
-6,90 %
+1,87 %
+25,23 %
+135,72 %
+7,66 %
+1.293,92 %
