Linke will Mieter gegen hohe Kosten mobilisieren

"Mietwucher ist die Masche von kriminellen Vermietern, um möglichst viel Geld aus den Mietern zu pressen", meinte van Aken. "Deshalb wollen wir Strafen, die richtig wehtun. Wer sich über Recht und Gesetz hinwegsetzt und illegale hohe Mieten nimmt, soll künftig 100.000 Euro Strafe zahlen."/vsr/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 64,70 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -3,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,59 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,32 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +18,04 %/+61,32 % bedeutet.