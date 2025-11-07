Linke will Mieter gegen hohe Kosten mobilisieren
- Linke startet Kampagne gegen Mietwucher bundesweit.
- 80 Mieterversammlungen zur Mietenprüfung geplant.
- CSU blockiert Gesetzesinitiative gegen Mietwucher.
BERLIN (dpa-AFX) - Nach ihrem Scheitern mit einer Gesetzesinitiative gegen Mietwucher will die Linke mit einer bundesweiten Kampagne Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Unter anderem will sie an 80 Orten bundesweit Mieterversammlungen organisieren. Mieterinnen und Mieter sollen prüfen lassen können, ob ihre Miete im örtlichen Vergleich zu hoch ist und ob ihre Heizkostenabrechnung stimmt.
Die Linke war am Donnerstag mit dem Gesetzesplan gescheitert, Mietwucher schärfer zu bestrafen. Parteichef Jan van Aken beklagte, die CSU habe im Bundestag gegen den Plan gestimmt, obwohl ihr Parteichef Markus Söder als bayerischer Regierungschef eine ähnliche Initiative im Bundesrat gestartet habe.
"Mietwucher ist die Masche von kriminellen Vermietern, um möglichst viel Geld aus den Mietern zu pressen", meinte van Aken. "Deshalb wollen wir Strafen, die richtig wehtun. Wer sich über Recht und Gesetz hinwegsetzt und illegale hohe Mieten nimmt, soll künftig 100.000 Euro Strafe zahlen."/vsr/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 64,70 auf Lang & Schwarz (06. November 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -3,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,32 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +18,04 %/+61,32 % bedeutet.
Gut bis sehr gute Zahlen!Im Kurs ist nichts davon zu sehen,oder noch nicht
Die Tagesordnung der HV ging ja durch, aber es gab doch einige Unzufriedenheit vieler Aktionäre besonders mit Bezug zu
den neuen überhöhten Vorstandsbezügen (mehr als 30% Gegenstimmen)
und zu den weniger konservativen Verschuldungsinstrumenten (mehr als 20% dagegen).
Bsp
Discount 70 2025/12
Max Rendite in % p.a. 11,38% p.a.
Seitwärtsrendite in % 10,43%
Seitwärtsrendite p.a. 11,38% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -6,24 EUR
Abstand zum Cap in % -8,18%
Letzter Bewertungstag 19.12.2025
Zahltag 30.12.2025
Fälligkeitsdatum 30.12.2025
Cap 70,00 EUR
https://www.dzbank-wertpapiere.de/product/detail/index/sin/41321927