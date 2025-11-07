101 0 Kommentare STRATEC überrascht mit finalen Zahlen für 2025!

STRATEC SE zeigt sich in einem herausfordernden Jahr 2025 resilient und berichtet über bemerkenswerte Entwicklungen in Umsatz und Effizienz. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im dritten Quartal und Herausforderungen in der Lieferkette bleibt die Nachfrage nach innovativen Lösungen stark. Mit einem klaren Fokus auf Entwicklungskooperationen und Effizienzsteigerungen blickt STRATEC optimistisch in die Zukunft.

