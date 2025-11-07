STRATEC überrascht mit finalen Zahlen für 2025!
STRATEC SE zeigt sich in einem herausfordernden Jahr 2025 resilient und berichtet über bemerkenswerte Entwicklungen in Umsatz und Effizienz. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im dritten Quartal und Herausforderungen in der Lieferkette bleibt die Nachfrage nach innovativen Lösungen stark. Mit einem klaren Fokus auf Entwicklungskooperationen und Effizienzsteigerungen blickt STRATEC optimistisch in die Zukunft.
Foto: Stratec SE
- STRATEC SE berichtet für die ersten neun Monate 2025 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 2,5% auf 175,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
- Die adjustierte EBIT-Marge fiel auf 7,3%, was einem Rückgang von 150 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Im dritten Quartal 2025 gab es eine Umsatzrückgang von 5,4% im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch Lieferkettenunterbrechungen.
- STRATEC erwartet für 2025 einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau und bestätigt das untere Ende der Prognose für die adjustierte EBIT-Marge von 10,0% bis 12,0%.
- Die Nachfrage nach Entwicklungskooperationen im Bereich Systemlösungen bleibt stark, und neue Partnerschaften wurden initiiert.
- Zum 30. September 2025 beschäftigte STRATEC 1.420 Mitarbeiter, was einem Rückgang von 2,9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, im Rahmen von Effizienzsteigerungsmaßnahmen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei STRATEC ist am 07.11.2025.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.947,54PKT (-1,08 %).
0,00 %
-7,03 %
-33,49 %
-21,23 %
-35,37 %
-73,95 %
-82,83 %
-61,15 %
+356,07 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
