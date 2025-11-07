FORVIA HELLA: Stabile Neun-Monats-Ergebnisse 2025 auf Vorjahresniveau
FORVIA HELLA zeigt stabile Ergebnisse mit leichtem Umsatzplus und verbessertem Cashflow, während die Elektroniksparte besonders glänzt. Der optimistische Ausblick verspricht weiteres Wachstum.
Foto: creativemariolorek - stock.adobe.com
- FORVIA HELLA hat die Neun-Monats-Ergebnisse 2025 veröffentlicht, wobei der Umsatz währungsbereinigt um 0,4 % auf 6,0 Milliarden Euro gestiegen ist, während er unter Berücksichtigung von Wechselkurseffekten bei 5,9 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau bleibt.
- Das Operating Income beträgt 338 Millionen Euro mit einer Marge von 5,8 %, was dem Vorjahresniveau entspricht. Der Netto Cashflow hat sich auf 68 Millionen Euro verbessert, was einem Verhältnis von 1,2 % zum Umsatz entspricht.
- Die Business Group Elektronik verzeichnete ein Umsatzwachstum von 5,6 % auf 2,6 Milliarden Euro, hauptsächlich durch die hohe Nachfrage im Radargeschäft und Fahrzeugzugangssysteme in Europa und China.
- Im Lichtgeschäft sank der Umsatz um 8,5 % auf 2,7 Milliarden Euro aufgrund von Marktschwäche und dem Auslauf von Kundenprojekten, insbesondere in Europa und China.
- Der Umsatz der Business Group Lifecycle Solutions ging um 4,2 % auf 0,7 Milliarden Euro zurück, wobei das Ersatzteilgeschäft stabil blieb, aber geringe Investitionen im Nutzfahrzeugbereich den Umsatz beeinträchtigten.
- FORVIA HELLA bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 mit einem erwarteten währungsbereinigten Umsatz zwischen 7,6 und 8,0 Milliarden Euro und einer Operating Income-Marge zwischen 5,3 und 6,0 %. Der Netto Cashflow soll mindestens 200 Millionen Euro betragen.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei HELLA ist am 26.11.2025.
Der Kurs von HELLA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 80,35EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.982,67PKT (-1,66 %).
0,00 %
-1,59 %
-2,84 %
-7,64 %
-6,57 %
+6,21 %
+100,88 %
+114,20 %
+203,21 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
