Airbnb-Aktie springt nach Umsatzrekord und starkem Ausblick an

Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 4,10 Milliarden US-Dollar – leicht über den Erwartungen von 4,08 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 US-Dollar, knapp unter den prognostizierten 2,34 US-Dollar, aber über dem Vorjahreswert von 2,13 US-Dollar. Unter dem Strich erzielte Airbnb einen Nettogewinn von 1,37 Milliarden US-Dollar, nahezu unverändert zum Vorjahresquartal.

Die Aktie von Airbnb legte am Donnerstag nach Börsenschluss um bis zu 5 Prozent zu. Der Online-Vermittler für Ferienunterkünfte übertraf im dritten Quartal die Umsatzschätzungen der Analysten und präsentierte zugleich einen überraschend optimistischen Ausblick für die kommenden Monate.

Das bereinigte EBITDA erreichte mit 2,1 Milliarden US-Dollar den höchsten Quartalswert der Firmengeschichte. Airbnb betonte, das Wachstum basiere auf vier zentralen Strategien: Servicequalität verbessern, globale Reichweite ausbauen, Angebot erweitern und künstliche Intelligenz in die Plattform integrieren.

Für das laufende, vierte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 2,66 und 2,72 Milliarden US-Dollar – ebenfalls über der Konsensschätzung von 2,67 Milliarden. Laut Management war es "ein weiteres starkes Quartal", geprägt von neuen Produktfunktionen wie verbesserten Karten, flexibleren Stornierungsbedingungen und einer "Jetzt buchen, später zahlen-Option."

Airbnb verzeichnete 133,6 Millionen Übernachtungen und gebuchte Erlebnisse, ein Zuwachs von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten lediglich mit 131,75 Millionen gerechnet. Das Bruttobuchungsvolumen, also der Gesamtwert aller Buchungen inklusive Gebühren und Steuern, kletterte um 14 Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar – ein neuer Rekordwert und klar über den Prognosen von 21,9 Milliarden.

Mit dem starken Quartalsergebnis und dem optimistischen Ausblick zeigt Airbnb, dass die Nachfrage nach flexiblen Reise- und Unterkunftsangeboten trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten robust bleibt – ein Signal, das Anleger mit Kursgewinnen honorierten.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Airbnb-Aktie um mehr als fünf Prozent auf 126,79 US-Dollar je Anteilschein zu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



