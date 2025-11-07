    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbnb Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Airbnb Registered (A)

    Unterkunftsvermittler

    881 Aufrufe 881 0 Kommentare 0 Kommentare

    Airbnb-Aktie springt nach Umsatzrekord und starkem Ausblick an

    Airbnb überzeugt mit starkem Umsatzwachstum, Rekordbuchungen und optimistischem Ausblick. Die Aktie steigt nachbörslich deutlich – Anleger feiern das beste Quartal der Firmengeschichte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbnb erzielt 10% Umsatzwachstum auf 4,1 Mrd. USD.
    • Rekordbuchungen: 133,6 Mio. Übernachtungen, +9% YoY.
    • Optimistischer Ausblick: Umsatzprognose über Erwartungen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Unterkunftsvermittler - Airbnb-Aktie springt nach Umsatzrekord und starkem Ausblick an
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Die Aktie von Airbnb legte am Donnerstag nach Börsenschluss um bis zu 5 Prozent zu. Der Online-Vermittler für Ferienunterkünfte übertraf im dritten Quartal die Umsatzschätzungen der Analysten und präsentierte zugleich einen überraschend optimistischen Ausblick für die kommenden Monate.

    Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 4,10 Milliarden US-Dollar – leicht über den Erwartungen von 4,08 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 US-Dollar, knapp unter den prognostizierten 2,34 US-Dollar, aber über dem Vorjahreswert von 2,13 US-Dollar. Unter dem Strich erzielte Airbnb einen Nettogewinn von 1,37 Milliarden US-Dollar, nahezu unverändert zum Vorjahresquartal.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.224,83€
    Basispreis
    4,49
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,52
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das bereinigte EBITDA erreichte mit 2,1 Milliarden US-Dollar den höchsten Quartalswert der Firmengeschichte. Airbnb betonte, das Wachstum basiere auf vier zentralen Strategien: Servicequalität verbessern, globale Reichweite ausbauen, Angebot erweitern und künstliche Intelligenz in die Plattform integrieren.

    Für das laufende, vierte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 2,66 und 2,72 Milliarden US-Dollar – ebenfalls über der Konsensschätzung von 2,67 Milliarden. Laut Management war es "ein weiteres starkes Quartal", geprägt von neuen Produktfunktionen wie verbesserten Karten, flexibleren Stornierungsbedingungen und einer "Jetzt buchen, später zahlen-Option."

    Airbnb verzeichnete 133,6 Millionen Übernachtungen und gebuchte Erlebnisse, ein Zuwachs von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten lediglich mit 131,75 Millionen gerechnet. Das Bruttobuchungsvolumen, also der Gesamtwert aller Buchungen inklusive Gebühren und Steuern, kletterte um 14 Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar – ein neuer Rekordwert und klar über den Prognosen von 21,9 Milliarden.

    Mit dem starken Quartalsergebnis und dem optimistischen Ausblick zeigt Airbnb, dass die Nachfrage nach flexiblen Reise- und Unterkunftsangeboten trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten robust bleibt – ein Signal, das Anleger mit Kursgewinnen honorierten.

    Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Airbnb-Aktie um mehr als fünf Prozent auf 126,79 US-Dollar je Anteilschein zu.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Unterkunftsvermittler Airbnb-Aktie springt nach Umsatzrekord und starkem Ausblick an Airbnb überzeugt mit starkem Umsatzwachstum, Rekordbuchungen und optimistischem Ausblick. Die Aktie steigt nachbörslich deutlich – Anleger feiern das beste Quartal der Firmengeschichte.