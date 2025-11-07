Scheinwerferhersteller Hella verdient etwas weniger - Jahresausblick bestätigt
- Operatives Ergebnis sank um 1,7% auf 338 Mio. Euro.
- Umsatz blieb stabil bei 5,9 Milliarden Euro.
- Jahresausblick: Umsatz 7,6-8 Mrd. Euro, Marge 5,3-6%.
LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella stemmt sich weiter gegen ein anhaltend schwieriges Umfeld. Das operative Ergebnis ging in den ersten neun Monaten um 1,7 Prozent auf 338 Millionen Euro zurück, wie das zum französischen Zulieferer Forvia gehörende Unternehmen in Lippstadt mitteilte. Im Oktober hatte Hella bereits Eckdaten zum Umsatz bekanntgegeben, der mit 5,9 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau lag. Die operative Ergebnis-Marge lag ebenfalls stabil bei 5,8 Prozent. Der Netto-Zahlungsmittelfluss hat sich auf 68 Millionen Euro verbessert, nach einem Minus von 8 Millionen im Vorjahreszeitraum.
Der Jahresausblick wurde bestätigt. Das Management rechnet weiter mit einem währungsbereinigten Umsatz von 7,6 bis 8 Milliarden Euro. Die operative Marge soll rund 5,3 bis 6 Prozent betragen. 2024 hatte Hella etwas mehr als acht Milliarden Euro umgesetzt und dabei eine operative Marge von 5,6 Prozent erzielt./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie
Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 10,88 auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 07:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Forvia bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Mrd..
Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -8,30 %/-8,30 % bedeutet.