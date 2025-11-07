Scheinwerferhersteller Hella verdient etwas weniger - Jahresausblick bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Forvia Aktie

Die Forvia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 10,88 auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 07:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Forvia Aktie um -4,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Forvia bezifferte sich zuletzt auf 2,14 Mrd..

Forvia zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2200 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von -8,30 %/-8,30 % bedeutet.