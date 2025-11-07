Fabasoft: Umsatz- und Ergebnisboom im ersten Halbjahr 2025/2026
Fabasoft AG zeigt im ersten Halbjahr 2025/2026 mit Umsatz- und Gewinnsteigerungen sowie wachsender Belegschaft eine positive Entwicklung, trotz Herausforderungen im Cash Flow.
Foto: Fabasoft International Services GmbH
- Fabasoft AG erzielte im ersten Halbjahr 2025/2026 Umsatzerlöse von 43,6 Mio. EUR, ein Anstieg von 2,6% im Vergleich zum Vorjahr.
- Das EBITDA betrug 11,1 Mio. EUR, was einer Steigerung von 4,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
- Das EBIT stieg um 10,4% auf 7,3 Mio. EUR im Vergleich zu 6,6 Mio. EUR im Vorjahr.
- Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit sank auf 0,8 Mio. EUR, im Vergleich zu 4,9 Mio. EUR im Vorjahr.
- Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich auf 29,3 Mio. EUR zum 30. September 2025, verglichen mit 24,0 Mio. EUR im Vorjahr.
- Fabasoft beschäftigte zum 30. September 2025 insgesamt 497 Mitarbeitende, was einen leichten Anstieg im Vergleich zu 495 Mitarbeitenden im Vorjahr darstellt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fabasoft ist am 07.11.2025.
Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,450EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,200EUR das entspricht einem Plus von +5,19 % seit der Veröffentlichung.
+7,96 %
-3,91 %
-9,23 %
-10,06 %
-1,34 %
-21,12 %
-71,19 %
+43,85 %
+149,60 %
