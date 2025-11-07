Die Vereinigten Staaten stufen Kupfer und Silber neuerdings als „kritische Mineralien“ ein. Eine aktualisierte Liste des U.S. Geological Survey (USGS) umfasst nun 60 Einträge – zehn mehr als 2022. Neben Kupfer und Silber kamen unter anderem Uran, metallurgische Kohle (Coking Coal), Pottasche (Potash), Rhenium, Silizium und Blei hinzu. Hintergrund der Einstufung ist die wachsende Bedeutung dieser Rohstoffe für die US-Wirtschaft und die nationale Sicherheit sowie die Verletzlichkeit globaler Lieferketten.

Kupfer gilt als Schlüsselmetall der Energiewende: Von Stromnetzen über Elektromobilität bis zu erneuerbaren Anlagen steigt der Bedarf seit Jahren. Mit der Aufnahme von Kupfer in die US-Liste rückt die Versorgungssicherheit dieses Basisrohstoffs stärker in den Fokus der Politik. Auch Silber wird für Photovoltaik, Elektronik und medizinische Anwendungen breit eingesetzt. Für beide Metalle hatte der USGS bereits eine Entwurfsfassung vorgelegt; diese Einstufung wurde nun offiziell bestätigt.

USA erklären Kupfer und Silber zu kritischen Mineralien

