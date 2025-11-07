Hensoldt bleibt auf Wachstumskurs - Angepasste Prognose bestätigt

JaBec schrieb 14.06.25, 10:38

Zum Wochenende bedingt nimmt CrimsonGhost an, dass Institutionelle Akteure am Freitag Mittag ihre Leerverkäufe getätigt haben und die Bücher schließen.

Nachvollziehbar hat sich der Markt ab 11:00 Uhr Vormittag erholt!



Desweiteren aber sollten wir bedenken: Der Stop Loss- Generator wurde bereits aktiviert und die untere Verkaufsgrenze mit 85 EUR getestet. Weiter gebe ich

zu bedenken, dass große Aktienanteile zum Kurswert zw. 97 und 99 EUR ( über 10 Mio. Aktien ) gehandelt wurden und diese zur Auslösung des Stop-Loss -

Generators nicht auf den Markt geworfen wurden.



Nachvollziehbar wurde ausserbörslich versucht den Wert mit geringen Summen ins Wanken zu bringen!

Dieses Unterfangen mißglückte zudem sich der Wert über wenige Stunden festigte.



Eine klare Richtung sehe ich darin, dass der Kurswert bereits gestern im Verlauf des Handelstages am frühen Vormittag die 99-er Kursmarke wieder erreichte.

Leerverkäufer nutzten diesen Kurswert wieder mit kleinen Stückzahlen zum Verkauf.



ME. dürfte / könnte sich also der Kurswert der Hensoldt AG zum Wochenanfang ganz schnell wieder bei 99EUR mit steigender Tendenz einfinden.



Fazit: Der Investor zum Einstieg zw. 97 und 99 EUR schenkt der Hensoldt AG sein Vertrauen und spekuliert auf ein lukratives Invest über die kommenden Jahre

vergleichbar der Kursentwicklung der Rheinmetall.





Das Ergebnis der anstehenden Natovollversammlung wird der Hensoldt AG erwartungsgemäß einen weiteren Kursschub verleihen!

Es wird keinen Rüstungsaufschub geben, die Rüstungsausgaben aller europäischen Natoverbündeten werden / müßen kurzfristig in Richtung 5 % vom BIP

aufgestockt werden. Zur hochtechnisierten Modernisierung und Erneuerung der militärischen Abwehrfunktion wird Deutschland in eine Führungsposition

( auch als Zahlmeister NR. 1 ) geordert und die notwendigen Vorausetzungen dazu werden wie im Vorfeld bereits beschlossen umgesetzt.



Der Hensoldt AG wird zudem eine Schlüsselposition zur deutschen Abwehrfunktion / hocheffiziente, KI-unterstützte SteuerLenktechnologie zum Herz-

stück einer modernen Waffengattung zukommen. Der Deutsche Staat / das deutsche Verteidigungsministerium als größter Anteilseigner der Hensoldt AG

werden die Aufgabenstellung zur bevorstehenden Herausforderung vollumfänglich zu Gunsten der Hensoldt AG anhand dem verfügbaren Protfolio unterstützen.

Wie oftmals erwähnt: Keine neuen Waffengattungen ohne systemische / KI-unterstützte Steuer-Lenkbetriebseinheit!



Thema seltene Erden: Zur Produktion und Bewerkstelligung unserer militärischen Abwehrfunktion werden unumgänglich zum Rohstoff seltene Erden

benötigt. Der Zugang zu diesen Rohstoffen wird zunehmend schwieriger so das im Endergebnis gesehen sich das erzeugter Produkt Munition und Abschuss-

technologie ausschließlich hocheffizient und treffsicher erweisen muß. Nur so läßt sich eine künftige Abwehrfunktion einigermaßen nachhaltig und

bezahlbar realisiren.



d.h. wer will um sich schießt wird getroffen / hat schon verloren! Daher versuchte man auch viel Schrott in der Ukraine zu entsorgen.

Heute sehe wir in der Ukraine die Anfänge einer künftig modern ausgerichteten militärischen Abwehr in einer Testphase.





Der angekündigte Doppelwumms unseres Altkanzlers Scholz zur Zeitenwende wird um ein Mehrfaches zum Schutz Europas übertroffen werden.



Wer diese Realtität verkennt verschließt die Augen!