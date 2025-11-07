Leichte Verluste erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Zum Ende einer ereignisreichen Woche dürfte der Dax am Freitag noch einmal sein Wochentief anlaufen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,1 Prozent schwächer auf 23.716 Punkte. Die Woche war geprägt von der Berichtssaison. Inzwischen haben laut der Investmentbank JPMorgan in Europa und den USA gut Dreiviertel aller Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei habe das Ergebniswachstum in den USA im Schnitt bei 15 Prozent gelegen und in Europa bei etwa 1 Prozent. Letzteres habe aber sogar noch positiv überrascht, schrieb Marktstratege Mislav Matejka. Auch der leichte Umsatzrückgang sei weniger deutlich als gedacht.

USA: - VERLUSTE - Nach der moderaten Erholung vom Vortag sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder stärker eingeknickt. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung wieder nicht eindeutig prägen konnte, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien zunehmend hinterfragt. Aus Branchensicht standen vor allem Aktien von Tech-Unternehmen unter Druck, die im Boom-Thema Künstliche Intelligenz engagiert sind. Sie litten unter Sorgen um eine Überbewertung und eine womöglich deutlichere Korrektur. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 46.912,30 Punkten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zum Teil deutlich nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Technologiewerte trübte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank nur moderat um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent nachgab.

DAX 23.734,02 -1,31%

XDAX 23.721,96 -1,57%

EuroSTOXX 50 5.611,18 -1,02%

DJIA 46.912,30 -0,84%

S&P 500 6.720,32 -1,12%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 129,07 -0,06%°

DEVISEN:



Euro/USD 1,1535 -0,11%

USD/Yen 153,39 0,23%

Euro/Yen 176,94 0,12%°



BITCOIN:



Bitcoin 102.341 1,04%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



Brent 63,81 0,43 USD WTI 59,84 0,41 USD°

