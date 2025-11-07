    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt leicht, Wochentief bei 23.716 Punkten.
    • US-Aktienmärkte unter Druck, Tech-Werte schwach.
    • Asienmärkte geben nach, Nikkei verliert 1,6%.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Zum Ende einer ereignisreichen Woche dürfte der Dax am Freitag noch einmal sein Wochentief anlaufen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,1 Prozent schwächer auf 23.716 Punkte. Die Woche war geprägt von der Berichtssaison. Inzwischen haben laut der Investmentbank JPMorgan in Europa und den USA gut Dreiviertel aller Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei habe das Ergebniswachstum in den USA im Schnitt bei 15 Prozent gelegen und in Europa bei etwa 1 Prozent. Letzteres habe aber sogar noch positiv überrascht, schrieb Marktstratege Mislav Matejka. Auch der leichte Umsatzrückgang sei weniger deutlich als gedacht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.349,62€
    Basispreis
    15,84
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.280,00€
    Basispreis
    16,18
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - VERLUSTE - Nach der moderaten Erholung vom Vortag sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder stärker eingeknickt. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung wieder nicht eindeutig prägen konnte, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien zunehmend hinterfragt. Aus Branchensicht standen vor allem Aktien von Tech-Unternehmen unter Druck, die im Boom-Thema Künstliche Intelligenz engagiert sind. Sie litten unter Sorgen um eine Überbewertung und eine womöglich deutlichere Korrektur. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 46.912,30 Punkten.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zum Teil deutlich nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Technologiewerte trübte auch in Asien die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen sank nur moderat um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent nachgab.

    ^
    DAX 23.734,02 -1,31%
    XDAX 23.721,96 -1,57%
    EuroSTOXX 50 5.611,18 -1,02%
    Stoxx50 4.735,30 -0,77%

    DJIA 46.912,30 -0,84%
    S&P 500 6.720,32 -1,12%
    NASDAQ 100 25.130,04 -1,91%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,07 -0,06%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1535 -0,11%
    USD/Yen 153,39 0,23%
    Euro/Yen 176,94 0,12%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 102.341 1,04%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 63,81 0,43 USD WTI 59,84 0,41 USD°

    /jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Leichte Verluste erwartet FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Zum Ende einer ereignisreichen Woche dürfte der Dax am Freitag noch einmal sein Wochentief anlaufen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem …