HENSOLDT: Starkes Wachstum in den ersten 9 Monaten 2025!
HENSOLDT hebt ab: Mit beeindruckenden Zahlen und einer dynamischen Entwicklung in den ersten neun Monaten 2025 zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, wie Erfolg und Wachstum Hand in Hand gehen.
Foto: Britta Pedersen - dpa
- HENSOLDT verzeichnete im Auftragseingang einen Anstieg auf 2.017 Millionen EUR in den ersten neun Monaten 2025, im Vergleich zu 1.856 Millionen EUR im Vorjahr.
- Der Auftragsbestand stieg auf 7.096 Millionen EUR, gegenüber 6.513 Millionen EUR im Vorjahr.
- Der Umsatz wuchs auf 1.536 Millionen EUR, ein Anstieg von 1.377 Millionen EUR im Vorjahr.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 211 Millionen EUR, im Vergleich zu 187 Millionen EUR im Vorjahr, mit einer EBITDA-Marge von 13,7%.
- HENSOLDT passt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet ein Umsatzvolumen von ca. 2.500 Millionen EUR sowie eine EBITDA-Marge von 18% oder höher.
- Die positive Entwicklung in den Segmenten Sensors und Optronics trug maßgeblich zum Wachstum bei, mit einem Umsatzanstieg von 9,3% im Segment Sensors und 27,5% im Segment Optronics.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M 2025, bei HENSOLDT ist am 07.11.2025.
Der Kurs von HENSOLDT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 86,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,38 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 89,48EUR das entspricht einem Plus von +3,98 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.852,89PKT (-0,45 %).
+3,27 %
-4,79 %
-23,56 %
-7,74 %
+159,14 %
+275,87 %
+690,22 %
+441,87 %
