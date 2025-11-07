MAX Automation SE: Stabiles Q3 2025 sorgt für Aufwind!
MAX Automation SE erlebte 2025 einen schwierigen Start, doch im dritten Quartal setzte eine Erholung ein. Der Umsatz fiel auf 246,3 Mio. Euro, während das EBITDA auf 9,3 Mio. Euro sank. Dennoch stieg der Auftragseingang um 13,3 %, und der Auftragsbestand wuchs um 11,0 %. Die Prognose für 2025 bleibt optimistisch, mit stabiler Eigenkapitalquote und sinkender Verschuldung.
- Umsatz von MAX Automation SE sank in den ersten neun Monaten 2025 auf 246,3 Mio. Euro, nach einem schwachen Jahresbeginn gab es jedoch eine Erholung im dritten Quartal.
- Das operative Ergebnis (EBITDA) fiel auf 9,3 Mio. Euro, beeinflusst durch geringere Auslastung und Einmalkosten, zeigte aber im dritten Quartal eine positive Dynamik.
- Der Auftragseingang stieg um 13,3 % auf 264,6 Mio. Euro, was auf eine Belebung der Vergabeaktivitäten auf Kundenseite hinweist.
- Der Auftragsbestand wuchs um 11,0 % auf 171,2 Mio. Euro, was auf eine anhaltende Nachfrage hinweist.
- Die Prognose für 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 300 Mio. Euro und 340 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 12 Mio. Euro und 18 Mio. Euro.
- Die Nettoverschuldung sank auf 41,8 Mio. Euro, und die Eigenkapitalquote blieb stabil bei 55,2 %.
