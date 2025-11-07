101 0 Kommentare MAX Automation SE: Stabiles Q3 2025 sorgt für Aufwind!

MAX Automation SE erlebte 2025 einen schwierigen Start, doch im dritten Quartal setzte eine Erholung ein. Der Umsatz fiel auf 246,3 Mio. Euro, während das EBITDA auf 9,3 Mio. Euro sank. Dennoch stieg der Auftragseingang um 13,3 %, und der Auftragsbestand wuchs um 11,0 %. Die Prognose für 2025 bleibt optimistisch, mit stabiler Eigenkapitalquote und sinkender Verschuldung.

