    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 60 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der künftig reine Autozulieferer habe trotz des Gegenwinds in der Branche eine starke operative Entwicklung gezeigt, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seinem Resümee. Davon angetrieben, hätten die Aktien den Bewertungsabschlag zu Pirelli mittlerweile beseitigt. Er bevorzugt im Sektor aber Michelin. Das höhere Kursziel resultiere vor allem aus einem geänderten Bewertungsansatz nach der Abspaltung von Aumovio./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 67,02EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 70
    Kursziel alt: 60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00, was eine Steigerung von +4,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 60 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der künftig reine Autozulieferer habe trotz des Gegenwinds in der Branche eine starke operative Entwicklung …