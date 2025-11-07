JEFFERIES stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 60 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der künftig reine Autozulieferer habe trotz des Gegenwinds in der Branche eine starke operative Entwicklung gezeigt, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seinem Resümee. Davon angetrieben, hätten die Aktien den Bewertungsabschlag zu Pirelli mittlerweile beseitigt. Er bevorzugt im Sektor aber Michelin. Das höhere Kursziel resultiere vor allem aus einem geänderten Bewertungsansatz nach der Abspaltung von Aumovio./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 67,02EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



