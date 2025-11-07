    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArcelorMittal AktievorwärtsNachrichten zu ArcelorMittal
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Vom Stahlkonzern gebe es Anzeichen einer Stabilisierung, schrieb Cole Hathorn am Donnerstagabend. Der Ausblick stimme optimistisch für 2026./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 33,70EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Cole Hathorn
    Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 36
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00, was eine Steigerung von +8,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft ARCELORMITTAL auf 'Hold' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Vom Stahlkonzern gebe es Anzeichen einer Stabilisierung, schrieb Cole Hathorn am Donnerstagabend. Der Ausblick stimme …