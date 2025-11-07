JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aufgrund der gedämpften Ergebnisse liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Spirituosenkonzerns mittlerweile klar unter dem anderer Konsumwerte, schrieb Edward Mundy am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Auf dieser Basis benötige es nicht viel, damit sich der Kurs positiv entwickelt. Er sieht weiterhin zahlreiche Möglichkeiten zur operativen Verbesserung und zur Diversifizierung der Wachstumsquellen, gepaart mit soliden Aussichten für den Cashflow und den operativen Gewinn (Ebit)./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 19,25EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 24

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,16 € , was eine Steigerung von +36,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer