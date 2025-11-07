    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aufgrund der gedämpften Ergebnisse liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Spirituosenkonzerns mittlerweile klar unter dem anderer Konsumwerte, schrieb Edward Mundy am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Auf dieser Basis benötige es nicht viel, damit sich der Kurs positiv entwickelt. Er sieht weiterhin zahlreiche Möglichkeiten zur operativen Verbesserung und zur Diversifizierung der Wachstumsquellen, gepaart mit soliden Aussichten für den Cashflow und den operativen Gewinn (Ebit)./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 19,25EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edward Mundy
    Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 23
    Kursziel alt: 24
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,16, was eine Steigerung von +36,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2300 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aufgrund der gedämpften Ergebnisse liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Spirituosenkonzerns mittlerweile klar unter …