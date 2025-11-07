JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 6,30 auf 7,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche. O'Kane sprach für ArcelorMittal und Voestalpine neue Empfehlungen aus./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 9,045EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,70

Kursziel alt: 6,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,70 € , was einem Rückgang von -14,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer